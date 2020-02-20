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ФАС не зафиксировала нарушений в торговых сетях ДФО из-за коронавируса
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РИА Новости

ФАС не зафиксировала нарушений в торговых сетях ДФО из-за коронавируса

13:03 20.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Овощи . Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не фиксирует антимонопольных нарушений со стороны торговых сетей в Дальневосточном регионе, где определенная часть товаров поставляется из КНР, говорится в сообщении службы.
"До настоящего времени фактов нарушения антимонопольного законодательства в действиях торговых сетей, а также оптовых поставщиков продовольственных товаров не выявлено", - сообщает ФАС.
Юрий Трутнев
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Трутнев прокомментировал рост цен на овощи из Китая из-за коронавируса
Ведомство отмечает стабилизацию цен на товары, ввозимые из Китая. "Территориальные органы (ФАС - ред.) Дальневосточного федерального округа проводят мониторинг цен в отношении отдельных видов продовольственных товаров (всего перечень товаров включает 18 позиций), поставки которых осуществляются из КНР. По состоянию на 17 февраля 2020 года можно сделать вывод, что ценовая ситуация стабилизируется", - говорится в сообщении. ФАС связывает это, в частности, с началом поставок продукции из Сибири, а также Турции и Азербайджана.
В связи с распространением коронавируса РФ закрыла пункты пропуска на Дальнем Востоке, из-за чего приостановлены в том числе и грузовые перевозки. Кроме того, один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" сообщил о приостановке поставок фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. Другой крупный ритейлер - X5 Retail Group - заявлял, что ищет возможность поставок из других стран.
Овощи
Вчера, 08:52
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Дальний ВостокФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)X5 Retail GroupКитайАзербайджанЭкономика
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