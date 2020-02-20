ФАС не зафиксировала нарушений в торговых сетях ДФО из-за коронавируса

Ведомство отмечает стабилизацию цен на товары, ввозимые из Китая. "Территориальные органы (ФАС - ред.) Дальневосточного федерального округа проводят мониторинг цен в отношении отдельных видов продовольственных товаров (всего перечень товаров включает 18 позиций), поставки которых осуществляются из КНР. По состоянию на 17 февраля 2020 года можно сделать вывод, что ценовая ситуация стабилизируется", - говорится в сообщении. ФАС связывает это, в частности, с началом поставок продукции из Сибири, а также Турции и Азербайджана.

В связи с распространением коронавируса РФ закрыла пункты пропуска на Дальнем Востоке, из-за чего приостановлены в том числе и грузовые перевозки. Кроме того, один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" сообщил о приостановке поставок фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. Другой крупный ритейлер - X5 Retail Group - заявлял, что ищет возможность поставок из других стран.