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ЦИК не давал распоряжений о голосовании по Конституции на дому
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РИА Новости

ЦИК не давал распоряжений о голосовании по Конституции на дому

13:01 20.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ЦИК не давал распоряжение нижестоящим комиссиям принимать заявления по надомному голосованию по Конституции, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Ранее в газете "Коммерсант" появилась информация о том, что председатели участковых избирательных комиссий получили от Мосгоризбиркома инструкции по организации общероссийского голосования по изменению Конституции. Речь шла о том, что с 1 апреля начнется поквартирное информирование граждан о предстоящем голосовании, во время которого можно будет сразу подать заявление на надомное голосование, тогда как ранее в соответствии с законом такие заявления принимались в течение десяти дней до дня голосования.
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"ЦИК таких распоряжений, естественно, никаких не давал. Мы говорим о том, что все нормативные акты у нас начнут готовиться в конце февраля. (...) Пока ни одного нормативного акта ЦИК еще не принял", - сказал Булаев журналистам.
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