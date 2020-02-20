ЦИК не давал распоряжений о голосовании по Конституции на дому

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ЦИК не давал распоряжение нижестоящим комиссиям принимать заявления по надомному голосованию по Конституции, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Ранее в газете "Коммерсант" появилась информация о том, что председатели участковых избирательных комиссий получили от Мосгоризбиркома инструкции по организации общероссийского голосования по изменению Конституции. Речь шла о том, что с 1 апреля начнется поквартирное информирование граждан о предстоящем голосовании, во время которого можно будет сразу подать заявление на надомное голосование, тогда как ранее в соответствии с законом такие заявления принимались в течение десяти дней до дня голосования.
"ЦИК таких распоряжений, естественно, никаких не давал. Мы говорим о том, что все нормативные акты у нас начнут готовиться в конце февраля. (...) Пока ни одного нормативного акта ЦИК еще не принял", - сказал Булаев журналистам.
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