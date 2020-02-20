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В ПФР рассказали, почему не надо уничтожать бумажную трудовую книжку
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РИА Новости

В ПФР рассказали, почему не надо уничтожать бумажную трудовую книжку

13:00 20.02.2020 (обновлено: 13:02 20.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Электронная трудовая будет содержать сведения о трудовой деятельности только с 2020 года, уничтожать бумажную трудовую книжку не стоит, рассказала начальник департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Наталья Белянцева.
По ее словам, во время работы над законопроектом встал вопрос, надо ли переводить в электронный вид данные о трудовой деятельности за все прошедшее время, и было решено, что это слишком большая нагрузка на работодателей.
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"В электронной трудовой книжке на сегодня будут сведения начиная с 2020 года. Все остальные сведения... у нас пока будут храниться в бумажной трудовой книжке. Если вдруг человек сжег, пойдет восстанавливать бумажную трудовую книжку, как это делается сейчас", - сказала Белянцева на конференции "Трудовое законодательство и цифровизация: новые вызовы и перспективы".
Она отметила, что ПФР уже подготовил предложения по внесению изменений в законодательство, чтобы по желанию работника можно было перевести трудовую книжку в электронный вид.
С 1 января вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек в РФ. Согласно ему, до 1 июля 2020 года все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление работнику нужно будет написать с 1 июля до 31 декабря.
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