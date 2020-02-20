Осужденный по делу "о булках с маком" воронежец выйдет по УДО

ВОРОНЕЖ, 20 фев — РИА Новости. Воронежский областной суд решил отпустить условно-досрочно осужденного на восемь лет с лишним фигуранта резонансного дела "о булках с маком" Александра Полухина, сообщает в четверг облсуд.

Приговор по громкому делу воронежской семьи Полухиных был вынесен в начале июля 2015 года. Левобережный районный суд Воронежа установил, что владельцы кафе "Очаг" в период с 2009-го по март 2010 года продавали наркоманам смесь семян мака с маковой соломой и опием в самом кафе и в городе. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и в арендуемых ими гаражах были обнаружены 4,8 тонны смеси семян мака с примесью маковой соломы и опия.

Глава семейства Александр Полухин получил восемь лет и четыре месяца колонии строгого режима, его жена, дочь и сестра жены - по 8,5 лет лишения свободы общего режима каждая. Защита и не признавшие вины Полухины обжаловали приговор, который в ряде СМИ и социальных сетях посчитали несправедливым. Воронежский областной суд 17 февраля 2016 года снизил Полухину наказание на два месяца, его жене и дочери - на три месяца, а свояченнице - на четыре месяца.

Как отмечается в сообщении, в четверг Воронежский областной суд не согласился с решением Россошанского районного суда от 28 ноября 2019 года, отказавшего Полухину в УДО. "Суд апелляционной инстанции, выслушав мнения участников процесса, изучив материалы дела, доводы апелляционных жалоб осужденного и адвоката, постановление районного суда отменил, удовлетворив ходатайство осуждённого Полухина А.П. об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания с 20 февраля", - информирует облсуд.

Ранее, 17 февраля, Кромской районный суд Орловской области выпустил по УДО дочь Полухина Евгению. "Состоялось судебное заседание. Результатом явилось удовлетворение ходатайства Полухиной. Если оно не будет обжаловаться, то вступит в законную силу по истечении 10 суток", - сообщила РИА Новости помощник судьи Кромского районного суда Ольга Оленина.