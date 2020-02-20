СМИ: Россия и Турция обсуждают совместное патрулирование в Идлибе

Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба

Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба

АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Газета Yeni Safak со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника Газета Yeni Safak со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщила , что Россия Турция на переговорах по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе обсуждают возможность совместного патрулирования в этом регионе.

Издание отмечает, что совместное патрулирование рассматривается как один из вариантов обеспечения стабильности в регионе. По данным газеты, Россия, Турция и Иран обсудят урегулирование в Идлибе в марте на встрече в Тегеране, до этого в Анкару может приехать российская делегация.

Согласно меморандуму РФ и Турции от 22 октября 2019 года началось совместное российско-турецкое патрулирование участка границы Турции и САР , в частности, в провинциях Хасеке, Ракка и Алеппо.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.