Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T12:56+0300
https://ria.ru/20200220/1565006647.html
СМИ: Россия и Турция обсуждают совместное патрулирование в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564997083_0:175:2946:1832_1036x0_80_0_0_f1fc6cef2d6f53ac34b74c0ac3ebe6b7.jpg
РИА Новости

СМИ: Россия и Турция обсуждают совместное патрулирование в Идлибе

12:56 20.02.2020
490
© REUTERS / Khalil AshawiПокинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба
Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба
© REUTERS / Khalil Ashawi
Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба
АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Газета Yeni Safak со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщила, что Россия и Турция на переговорах по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе обсуждают возможность совместного патрулирования в этом регионе.
Издание отмечает, что совместное патрулирование рассматривается как один из вариантов обеспечения стабильности в регионе. По данным газеты, Россия, Турция и Иран обсудят урегулирование в Идлибе в марте на встрече в Тегеране, до этого в Анкару может приехать российская делегация.
Согласно меморандуму РФ и Турции от 22 октября 2019 года началось совместное российско-турецкое патрулирование участка границы Турции и САР, в частности, в провинциях Хасеке, Ракка и Алеппо.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Президент РФ Владимир Путин во время четвертой трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
19 февраля, 20:05Война в Сирии
США заявили о неэффективности "астанинского процесса" по Сирии
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
19 февраля, 17:48
Эрдоган ответил на слова Пескова о "худшем сценарии" в Идлибе
121130
Обсудить 0
Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Эрдогана
Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба
В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дата саммита с Турцией и Ираном по Сирии не согласована, заявил Песков
Боевики запускают ракету в провинции Идлиб. 20 февраля 2020
СМИ: протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Бронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Россия зафиксировала 37 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция прекратила удары по Сирии после того, как Россия засекла их
Турецкий военный в провинции Идлиб
Турция намерена продолжить переговоры с Россией по Идлибу
Турецкий военный конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
В Сирии заявили, что операцию Турции в Идлибе воспримут как вторжение
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
В Госдуме рассказали об эффективности сирийской системы ПВО
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Генерал прокомментировал инциденты между военными России и США в Сирии
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Системы ПВО Сирии отражают атаку на окрестности города Джебла
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Турецкая артиллерия
В результате ударов Турции ранены четыре сирийских военнослужащих
Подземные склады и штабы боевиков Хайят Тахрир аш Шам (террористическая организация, запрещена на территории РФ) в районе под Алеппо
К северу от Алеппо под землей нашли центральный штаб Джебхат ан-Нусры*
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния