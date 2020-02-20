Глава МВД Германии отправится в Ханау, где произошла стрельба

"Федеральный министр Зеехофер вместе с министром (юстиции – ред.) Ламбрехт поедет сегодня в Ханау", - сообщил Альтер в Twitter.
В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Убийца действовал в одиночку. По предварительным данным, среди погибших при стрельбе пятеро этнических турок, сообщило агентство Anadolu. Позднее предполагаемый участник стрельбы был найден мертвым у себя дома, рядом было обнаружено еще одно тело.
Генеральная прокуратура ФРГ занялась расследованием стрельбы, позже сообщил таблоид Bild со ссылкой на представителя ведомства. По словам министра внутренних дел Гессена Петера Бойта, которые приводит издание Tagesspiegel, обнаруженное тело принадлежит матери предполагаемого преступника.
Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.