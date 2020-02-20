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В Белоруссии не выявили случаев заражения новым коронавирусом
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РИА Новости

В Белоруссии не выявили случаев заражения новым коронавирусом

12:56 20.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
© REUTERS / China Daily
МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что случаев заболевания в республике коронавирусом нового типа не зарегистрировано, мер для профилактики принимается достаточно.
"На сегодняшний момент в нашей стране пациентов с коронавирусной инфекцией не зафиксировано", - сказал глава минздрава журналистам в четверг в Минске. По его словам, число людей, прошедших на пунктах пропуска через белорусскую границу противоэпидемические мероприятия, например, термометрию, составило более 460 тысяч. При этом выявили более 80 человек с признаками вирусной инфекции, которые за две недели до этого посещали КНР.
"Все они получили медицинскую помощь, проведена лабораторная диагностика, выявлены различные вирусные инфекции, в частности, грипп, риновирусные инфекции, но ни у кого не было коронавирусной инфекции… Большинство из них уже выписаны и находятся дома", - подчеркнул Караник, добавив, что в порядке профилактики также были проведены более полутора тысяч лабораторных тестов проб граждан Белоруссии и иностранцев, которые находились в Китае, но не имели признаков заболевания.
Министр также рассказал, что возврат граждан Китая, которые проходят обучение в белорусских вузах, происходит под контролем министерства образования и министерства здравоохранения. На данный момент в Белоруссию вернулись из Китая 311 китайских студентов. "За всеми организовано постоянное медицинское наблюдение… Студенты находятся на двух базах "Бригантина" и "Загорье", - сказал Караник.
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По истечении 14 дней наблюдения студенты смогут покинуть эти санатории. Практически 1,1 тысячи человек, которые прибыли из Китая, находились под активным медицинским наблюдение, в отношении 468 из них наблюдение завершено в связи с завершением двух неделю с момента возвращения из КНР и отсутствием признаков заболевания.
Белоруссии введены дополнительные профилактические меры, чтобы не допустить завоз нового типа коронавируса, в частности, организован широкий лабораторный контроль, в том числе в аэропорту Минска. Прибывающие на обучение в Белоруссию граждане КНР проходят обязательную акклиматизацию в выделенных для этого оздоровительных центрах, где организовано индивидуальное обучение.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Число жертв в провинции Хубэй в КНР выросло до 2029, выздоровели 10337 человек, заражены 62031.
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