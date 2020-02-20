Муфтий призвал создавать в городах молельные комнаты

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Москве и других крупных городах не хватает мечетей, где мусульмане могли бы совершить обязательную ежедневную молитву в уединении, не смущая сограждан другой веры, выходом из ситуации могло бы стать открытие сети молельных комнат, сказал РИА Новости председатель духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов.

Ранее один из жителей района Новогиреево опубликовал в социальных сетях снимок, на котором курьеры по доставке еды молятся за предприятием быстрого питания, во дворе жилого дома. Пользователи начали бурно обсуждать фотографию, выражая, в частности, обеспокоенность выбором общественного места для молитвы.

"В больших городах, в Москве мы наблюдаем, как верующие мусульмане совершают намаз на улицах, и по этому поводу возникает много вопросов. Эта ситуация показывает нерешенность в городах вопроса организации молельных помещений для верующих. И религиозные организации, и чиновники, которые принимают решение по этому поводу, должны найти решение, чтобы практика намаза не смущала граждан, не мешала их жизни и была удобна для верующих. Это может быть не обязательно мечеть с куполом и минаретом, но молельная комната - мусалля, оборудованная для того, чтобы совершить намаз", - сказал РИА Новости Крганов.

Он привел в пример опыт Европы и США, где в больших городах есть "несколько сотен молельных помещений". "В Москве четыре мечети и максимум 10 молельных комнат, причем в некоторые комнаты нет свободного доступа. Мусульман в городах у нас много. И решения принимать по этому поводу нужно", - подчеркнул Крганов.

По его словам, для мусульман мечеть – вся земля, кроме отхожих мест и кладбищ, где нельзя молиться, однако исламский этикет призывает верующих не молиться напоказ, но "найти удобное уединенное место" - об этом говорят и мигрантам. Причем время молитвы можно корректировать.