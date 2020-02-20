СМИ: тело матери предполагаемого стрелка из Ханау нашли в его доме

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Тело, найденное полицией возле трупа предполагаемого стрелка из немецкого Тело, найденное полицией возле трупа предполагаемого стрелка из немецкого Ханау , принадлежит его матери, сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на министра внутренних дел Гессена Петера Бойта.

В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Позднее предполагаемого преступника нашли мертвым в его доме, рядом было обнаружено еще одно тело.

По словам Бойта, на телах предполагаемого преступника и его матери обнаружены огнестрельные ранения.

Ранее таблоид Bild сообщил, что предполагаемый стрелок Тобиас Р. мог придерживаться праворадикальных идей, он оставил видео и письменное признание в преступлении. По данным агентства Anadolu, пятеро его жертв - этнические турки.