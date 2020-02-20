Казань будет претендовать на звание "Город трудовой доблести"

КАЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Депутаты Депутаты Госсовета Татарстана на заседании парламента в четверг поддержали инициативу о присвоении Казани почетного звания "Город трудовой доблести", соответствующее ходатайство будет направлено президенту России.

С предложением о присвоении Казани звания "Город трудовой доблести" перед депутатами выступил мэр Ильсур Метшин , который рассказал о поступивших в его адрес, а также в гордуму и президенту Татарстана обращениях жителей, общественных организаций, коллективов предприятий по этому поводу.

"Не осталось равнодушным и молодое поколение казанцев: есть обращения от "Молодой гвардии "Единой России" и общественного объединения "Волонтеры Победы", студентов и ученых Казанского федерального университета. Это свидетельствует о большом патриотизме и огромной любви к городу, его истории и говорит о желании воздать заслуженную честь и славу трудовому подвигу казанцев", - сказал Метшин.

По словам мэра, Казань имеет все основания для присвоения столь высокого звания, поскольку в годы Великой Отечественной войны город являлся одним из важных тыловых центров страны. На предприятиях Казани производилось более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения, была обеспечена бесперебойная работа по их изготовлению и поставке на фронт. Были перестроены 139 предприятий города, ещё более 70 предприятий были эвакуированы в Казань из центральных и западных регионов страны. Предприятия легкой промышленности города выпускали около 200 наименований вещевого снаряжения и обмундирования для бойцов Красной Армии. На казанских предприятиях ежедневно выпускалась продукция, которой хватило бы, чтобы одеть полк и обуть дивизию.

В частности, на авиационных заводах города был выпущен каждый шестой боевой самолет. На оборудовании эвакуированного из Ленинграда приборостроительного завода №379 (ныне Казанский электротехнический завод) производились приборы управления артиллерийским зенитным огнем ("ПУАЗО-3"), приборы управления для судов Военно-морского флота. Оптические приборы для ВВС и ВМФ, артиллерии и танков выпускал Казанский завод №237 (ныне Казанский оптико-механический завод). На базе Казанского порохового завода был разработан порох к реактивным снарядам для секретной установки "Катюша". За военные годы завод отправил на передовую более 4 миллиардов зарядов. Уникальную продукцию выпускал Казанский кетгутный завод – на единственном в стране предприятии изготавливался незаменимый при проведении операций хирургический шовный материал. В 1941-1942 годах в городе функционировало 45 госпиталей.

По итогам работы в годы Великой Отечественной войны восемь крупнейших предприятий Казани были награждены орденами, за самоотверженный труд в тылу более 1 тысячи человек награждены орденами, около 74 тысяч человек отмечены медалями, более 10 человек удостоены звания Героя Социалистического труда. Всего более 43 тысячам казанцев присвоено почетное звание "Труженик тыла".

Депутаты единогласно поддержали предложение главы столицы Татарстана. В ближайшее время соответствующее ходатайство будет направлено президенту России Владимиру Путину . "Будем рассчитывать, что инициатива неравнодушных жителей города будет рассмотрена, и Казань обретет это заслуженное звание", - отметил заместитель председателя госсовета Татарстана Юрий Камалтынов.