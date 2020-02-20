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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-02-20T12:48+0300
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Казань будет претендовать на звание "Город трудовой доблести"
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РИА Новости

Казань будет претендовать на звание "Город трудовой доблести"

12:48 20.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазань
Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании парламента в четверг поддержали инициативу о присвоении Казани почетного звания "Город трудовой доблести", соответствующее ходатайство будет направлено президенту России.
С предложением о присвоении Казани звания "Город трудовой доблести" перед депутатами выступил мэр Ильсур Метшин, который рассказал о поступивших в его адрес, а также в гордуму и президенту Татарстана обращениях жителей, общественных организаций, коллективов предприятий по этому поводу.
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"Не осталось равнодушным и молодое поколение казанцев: есть обращения от "Молодой гвардии "Единой России" и общественного объединения "Волонтеры Победы", студентов и ученых Казанского федерального университета. Это свидетельствует о большом патриотизме и огромной любви к городу, его истории и говорит о желании воздать заслуженную честь и славу трудовому подвигу казанцев", - сказал Метшин.
По словам мэра, Казань имеет все основания для присвоения столь высокого звания, поскольку в годы Великой Отечественной войны город являлся одним из важных тыловых центров страны. На предприятиях Казани производилось более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения, была обеспечена бесперебойная работа по их изготовлению и поставке на фронт. Были перестроены 139 предприятий города, ещё более 70 предприятий были эвакуированы в Казань из центральных и западных регионов страны. Предприятия легкой промышленности города выпускали около 200 наименований вещевого снаряжения и обмундирования для бойцов Красной Армии. На казанских предприятиях ежедневно выпускалась продукция, которой хватило бы, чтобы одеть полк и обуть дивизию.
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В частности, на авиационных заводах города был выпущен каждый шестой боевой самолет. На оборудовании эвакуированного из Ленинграда приборостроительного завода №379 (ныне Казанский электротехнический завод) производились приборы управления артиллерийским зенитным огнем ("ПУАЗО-3"), приборы управления для судов Военно-морского флота. Оптические приборы для ВВС и ВМФ, артиллерии и танков выпускал Казанский завод №237 (ныне Казанский оптико-механический завод). На базе Казанского порохового завода был разработан порох к реактивным снарядам для секретной установки "Катюша". За военные годы завод отправил на передовую более 4 миллиардов зарядов. Уникальную продукцию выпускал Казанский кетгутный завод – на единственном в стране предприятии изготавливался незаменимый при проведении операций хирургический шовный материал. В 1941-1942 годах в городе функционировало 45 госпиталей.
По итогам работы в годы Великой Отечественной войны восемь крупнейших предприятий Казани были награждены орденами, за самоотверженный труд в тылу более 1 тысячи человек награждены орденами, около 74 тысяч человек отмечены медалями, более 10 человек удостоены звания Героя Социалистического труда. Всего более 43 тысячам казанцев присвоено почетное звание "Труженик тыла".
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Депутаты единогласно поддержали предложение главы столицы Татарстана. В ближайшее время соответствующее ходатайство будет направлено президенту России Владимиру Путину. "Будем рассчитывать, что инициатива неравнодушных жителей города будет рассмотрена, и Казань обретет это заслуженное звание", - отметил заместитель председателя госсовета Татарстана Юрий Камалтынов.
Законопроект о почетном звании "Город трудовой доблести" был внесен президентом России в Госдуму РФ в декабре 2019 года. Согласно документу, почетное звание будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Механизм присвоения звания предполагает, что сначала граждане и общественные объединения вносят свои предложения муниципальным властям, далее собранные обращения направляются региональным властям, которые должны принять решение о ходатайстве в адрес президента России. К данному ходатайству прилагается экспертное заключение академии наук. Материалы рассматриваются российским оргкомитетом "Победа", после чего готовится указ президента РФ о присвоении городу почетного звания.
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Республика ТатарстанИльсур МетшинГоссовет ТатарстанаГосдума РФВладимир ПутинРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияКазаньОбщество
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