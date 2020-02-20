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Бывший главбух Минюста предстанет перед судом из-за мошенничества
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РИА Новости

Бывший главбух Минюста предстанет перед судом из-за мошенничества

12:44 20.02.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Бывший главный бухгалтер Минюста РФ Наталья Лысова предстанет перед судом за мошенничество на сумму более 5,5 миллиона рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она отметила, что Лысова обвиняется по статье "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".
По данным следствия, Лысова, пользуясь отсутствием в ведомстве контроля ее действий, незаконно начисляла себе и подчиненным деньги. Всего с декабря 2018 по июнь 2019 года обвиняемая похитила более 5,5 миллиона рублей.
Представитель СК подчеркнула, что Лысова полностью признала вину и возместила ущерб.
"Уголовное дело с утвержденным в Генпрокуратуре РФ обвинительным заключением направлено в суд", - сказала Петренко.
Молоток в зале судебных заседаний
19 февраля, 10:14
В Челябинской области экс-чиновницу осудили за мошенничество
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Светлана ПетренкоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФРоссияПроисшествия
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