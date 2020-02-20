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Детские технопарки Москвы запускают формат семейных мастер-классов
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РИА Новости

Детские технопарки Москвы запускают формат семейных мастер-классов

12:43 20.02.2020
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© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"Семейный мастер-класс в детском технопарке
Семейный мастер-класс в детском технопарке
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"
МОСКВА, 20 фев – АНО "Развитие человеческого капитала". С 22 февраля в детских технопарках Москвы начинаются семейные мастер-классы. Это новый формат занятий, который позволит детям и их родителям больше общаться и проводить больше времени вместе – одновременно осваивая новые полезные навыки, которые будут полезны всем без исключения! Узнать расписание, подробности и записаться на понравившийся мастер-класс можно по ссылке.
Проходят занятия по субботам и воскресеньям в дневное время, а стоимость участия в них весьма символическая.
Среди неоспоримых достоинств нововведения – то, что в сопровождении взрослых принять участие в мастер-классах могут дети начиная с 7 лет, даже в таких непростых и требующих особых мер безопасности, как эксперименты с химикатами и опыты по взаимодействию различных химических веществ.
И если создать "радугу в пробирке", собрать и запрограммировать робота и спутник или погонять на гоночном симуляторе можно только в стенах детских технопарков, то значительную часть приобретенных умений вполне можно перенести в домашние условия. Например, рецепты разноцветных мармеладных спагетти или искусственной икры, которые узнают участники мастер-класса "Молекулярная кухня" в детском технопарке "Инжинириум им. Н.Э. Баумана", а также знания по безопасности в сети Интернет, созданию дизайн-проекта собственной комнаты или дачного участка, основы объемного рисунка, декупажа, росписи по ткани и стеклу.
Кроме того, на совместных мастер-классах участники смогут создать настоящие семейные реликвии, что еще сильнее сплотит разные поколения. Так, в детском технопарке "На Зорге" с помощью техники коллажа ребята вместе со взрослыми изготовят логотип или визитную карточку семьи – современный аналог фамильного герба. Гости детского технопарка равных возможностей РГСУ освоят технологию 3D-сканирования и смогут сделать оригинальный 3D-портрет всей семьи, который станет необычным украшением домашнего интерьера. Здесь же можно познакомиться с профессиями "Графический дизайнер" и "Оператор лазерного станка" – причем сделать это в процессе изготовления уникальных брелоков для ключей в едином стиле, которые останутся на память о весело проведенном времени. В IT-технопарке "Байтик" научат созданию семейного видеоролика – с использованием спецэффектов, титров, наложением музыки и изображений, а в "Вертикальном взлете" – съемке настоящего мультфильма о своей семье!
"Формат семейных мастер-классов является вполне логичным шагом в развитии детских технопарков, – отмечает руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. – Сегодня в 87 лабораториях 18-ти детских технопарков школьники осваивают профессии по 41 востребованному направлению. С момента открытия первого детского технопарка обучение в них прошло порядка 187 тысяч ребят, причем около 110 тысяч – только в минувшем году. И теперь для всех желающих детские технопарки предлагают 40 семейных мастер-классов в таких областях, как робототехника, цифровая графика, БПЛА, виртуальная и дополненная реальность, IT, дизайн, хенд-мейд, видеопроизводство, химия, космос, самолето- и ракетостроение".
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