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Производитель "Иволг": заряжать телефоны в поездах безопасно
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РИА Новости

Производитель "Иволг": заряжать телефоны в поездах безопасно

12:41 20.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Заряжать телефоны в поездах "Иволга", которые в частности курсируют на Московских центральных диаметрах (МЦД), для данных телефона абсолютно безопасно, заявил руководитель технического управления дирекции по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга", который выпускает этот подвижной состав, Михаил Куприянов.
Ведущий круглого стола в газете "Гудок" задал вопрос, касающийся безопасности данных на гаджетах, которые заряжаются в поездах "Иволга". Он привёл пример своего сына, который недавно сказал, что никогда не пользуется публичными USB-розетками в поездах, или на станциях, потому что это не просто зарядки: там вся информация с телефона скачивается.
В Иволге учтены все пожелания пассажиров
24 декабря 2019, 08:46Сказано в эфире
В "Иволге" учтены все пожелания пассажировКомфортные, современные, высокотехнологичные. Городские электропоезда "Иволга" от российского производителя стали новым лицом московского транспорта. Составы в рамках проекта Московские центральные диаметры связали подмосковные города - Одинцово и Лобню, Нахабино и Подольск – с центром столицы.
"У вас там нет жучков?" - спросил в шутку ведущий.
"Никаких вирусов ... нет. Для зарядки мобильных устройств мы применили совершенно независимую систему зарядки - это только питающие провода, которые подходят к этому USB-разъему. Эта система отвязана от системы управления электропоездом. В зарядном устройстве, я вас уверяю, полностью реализованы все необходимые меры безопасности, и в том числе, в системе управления электропоездом", - сказал Куприянов.
По его словам, влезть в систему управления электропоездом с помощью своего мобильного устройства, каким-то образом подключиться или внести какие-то изменения или несанкционированные действия, невозможно.
"Над этим мы поработали изначально, и поэтому уверяю, что заряжать мобильные устройства в электропоезде "Иволга" абсолютно безопасно", - отметил Куприянов.
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