Производитель "Иволг": заряжать телефоны в поездах безопасно

"Никаких вирусов ... нет. Для зарядки мобильных устройств мы применили совершенно независимую систему зарядки - это только питающие провода, которые подходят к этому USB-разъему. Эта система отвязана от системы управления электропоездом. В зарядном устройстве, я вас уверяю, полностью реализованы все необходимые меры безопасности, и в том числе, в системе управления электропоездом", - сказал Куприянов.