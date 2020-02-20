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На Аляске оценили потери от российского продэмбарго
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РИА Новости

На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

12:40 20.02.2020
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© AP Photo / Klas StolpeЛовля лосося на юго-востоке Аляски в районе гавани Элайза и острова Адмиралти
Ловля лосося на юго-востоке Аляски в районе гавани Элайза и острова Адмиралти
© AP Photo / Klas Stolpe
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Рыбаки на Аляске оценили потери, понесенные из-за российского продовольственного эмбарго. Данные приводит Институт маркетинга морепродуктов Аляски.
Так, до введения ограничений рыбопромышленные компании Аляски ежегодно экспортировали в Россию продукцию в среднем на 40 миллионов долларов в год.
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Продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году, затронуло почти все виды рыбы и морепродуктов, в результате чего американские рыбаки практически лишились крупного рынка сбыта. Исключением стали лишь рыбные консервы, но они не поставляются в Россию в значительных количествах, рассказали эксперты.
Россия, в свою очередь, нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в США. По опубликованным данным, прямой импорт с 2013 по 2018 год вырос в 1,7 раза – с 326 до 551 миллиона долларов.
Эксперты объяснили, что, несмотря на рост стоимости морепродуктов из России, на американском рынке они в большинстве случаев продаются дешевле, чем аналогичная продукция, выловленная на Аляске.
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