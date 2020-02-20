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2020-02-20T12:40+0300
https://ria.ru/20200220/1565005622.html
Клишас рассказал о предложенных поправках к преамбуле Конституции
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РИА Новости

Клишас рассказал о предложенных поправках к преамбуле Конституции

12:40 20.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Предложенные поправки к преамбуле конституции могут быть включены в нормативную часть основного закона, если рабочая группа примет решение не вносить изменения в преамбулу, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Андрей Клишас.
"Продолжается дискуссия в отношении того, можно ли править преамбулу. Если у нас решение будет принято не вносить изменения в преамбулу - мы в ближайшие дни, наверное, окончательно с этим определимся - то также те предложения, которые поступали в преамбулу, часть из них также может быть отражена в конституции, в ее нормативной части", - сказал Клишас журналистам после очередного заседания рабгруппы.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
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Это касается в том числе предложений по закреплению традиционных ценностей, вопросов исторической памяти и закрепления брака как союза мужчины и женщины, уточнил Клишас. По его словам, этот вопрос будет решаться на следующей неделе.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Андрей КлишасКонституция РФВладимир ПутинПолитика
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