Клишас рассказал о предложенных поправках к преамбуле Конституции

"Продолжается дискуссия в отношении того, можно ли править преамбулу. Если у нас решение будет принято не вносить изменения в преамбулу - мы в ближайшие дни, наверное, окончательно с этим определимся - то также те предложения, которые поступали в преамбулу, часть из них также может быть отражена в конституции, в ее нормативной части", - сказал Клишас журналистам после очередного заседания рабгруппы.