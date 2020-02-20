Путин призвал ФСБ обратить особое внимание на защиту нацпроектов

"Более активной должна стать и антикоррупционная работа, которую вам следует вести во взаимодействии с коллегами из Генеральной прокуратуры, МВД, Счетной палаты, Росфинмониторинга и других структур, также опираясь на поддержку общества и граждан. В первую очередь, это касается антикоррупционной защиты наших национальных проектов. Прошу вас, уважаемые коллеги, обратить на это особое внимание", - сказал президент на коллегии ФСБ.