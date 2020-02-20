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Путин призвал ФСБ обратить особое внимание на защиту нацпроектов
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РИА Новости

Путин призвал ФСБ обратить особое внимание на защиту нацпроектов

12:39 20.02.2020 (обновлено: 15:27 20.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин выступает на заседании коллегии ФСБ РФ. 20 февраля 2020
Владимир Путин выступает на заседании коллегии ФСБ РФ. 20 февраля 2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин выступает на заседании коллегии ФСБ РФ. 20 февраля 2020
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил ФСБ обратить особое внимание на антикоррупционную защиту национальных проектов, где концентрируются огромные финансовые потоки.
"Более активной должна стать и антикоррупционная работа, которую вам следует вести во взаимодействии с коллегами из Генеральной прокуратуры, МВД, Счетной палаты, Росфинмониторинга и других структур, также опираясь на поддержку общества и граждан. В первую очередь, это касается антикоррупционной защиты наших национальных проектов. Прошу вас, уважаемые коллеги, обратить на это особое внимание", - сказал президент на коллегии ФСБ.
Путин еще раз обратил внимание, что государство концентрирует огромные ресурсы для достижения целей национального развития. Он призвал "наладить жесткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков", но так, чтобы "не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур".
Андрей Белоусов
12 февраля, 15:22
Белоусов призвал радикально упростить управление нацпроектами
18800212
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинРоссияОбщество
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