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Во втором сезоне "Ведьмака" появится Тормунд из "Игры престолов"
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РИА Новости

Во втором сезоне "Ведьмака" появится Тормунд из "Игры престолов"

13:03 20.02.2020
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© Home Box Office (HBO) (2011 – 2019)Кадр из сериала "Игра Престолов"
Кадр из сериала Игра Престолов
© Home Box Office (HBO) (2011 – 2019)
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Во втором сезоне к актерскому составу "Ведьмака" присоединится Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда в "Игре престолов", сообщает Independent.
Описание его роли — "харизматичный, остроумный и смешной член аристократической семьи" —фанаты соотнесли с Нивелленом, одним из ключевых персонажей, который впервые появился в "Зерне правды" Анджея Сапковского. "Ведьмак" основан на его книгах.
Слухи об участии Хивью в популярном сериале на Netflix появились после того, как режиссер Стивен Серджик упомянул его в своем посте о втором сезоне, который позже удалил.
В "Игре престолов" норвежский актер играл Тормунда .
Второй сезон начнут показывать на стриминговом сервисе в 2021 году.
Кадр из сериала Игра престолов
13 ноября 2019, 19:53Культура
Тормунд из "Игры престолов" приехал в Великий Новгород для съемок в сериале
300000
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