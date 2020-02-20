Во втором сезоне "Ведьмака" появится Тормунд из "Игры престолов"

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Во втором сезоне к актерскому составу "Ведьмака" присоединится Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда в "Игре престолов", сообщает Independent.
Описание его роли — "харизматичный, остроумный и смешной член аристократической семьи" —фанаты соотнесли с Нивелленом, одним из ключевых персонажей, который впервые появился в "Зерне правды" Анджея Сапковского. "Ведьмак" основан на его книгах.
Слухи об участии Хивью в популярном сериале на Netflix появились после того, как режиссер Стивен Серджик упомянул его в своем посте о втором сезоне, который позже удалил.
В "Игре престолов" норвежский актер играл Тормунда .
Второй сезон начнут показывать на стриминговом сервисе в 2021 году.
13 ноября 2019, 19:53КультураТормунд из "Игры престолов" приехал в Великий Новгород для съемок в сериале