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Россия ввела усиленный контроль крабовых палочек "Санта Бремор"
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РИА Новости

Россия ввела усиленный контроль крабовых палочек "Санта Бремор"

12:37 20.02.2020 (обновлено: 16:00 20.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство крабовых палочек
Производство крабовых палочек
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Производство крабовых палочек. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой предприятием "Санта Бремор", в связи в выявлением в его крабовых палочках фермента трансглутаминазы, следует из материалов ведомства.
Контроль пищевых продуктов на наличие микробной трансглутаминазы включен в мониторинг пищевой безопасности Россельхознадзора с 2020 года. Фермент отсутствует в списке разрешенных регламентом Таможенного союза безопасных пищевых добавок, сообщало ранее ведомство.
"В связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции ряда белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой предприятиями Республики Беларусь... СП "Санта Бремор" ООО – выявление трансглутаминазы в имитированной пищевой рыбной продукции (крабовые палочки) – 4 февраля 2020 года", - говорится в документе.
Ведомство также сообщает о вводе с 3 февраля режима усиленного лабораторного контроля в отношении продукции птицефабрики "Дружба" (причина - выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в мясе птицы), с 31 января и 5 февраля - в отношении продукции Ошмянского мясокомбината - из-за выявления в говядине бактерий рода Listeria monocytogenes и бактерий группы кишечной палочки.
Кроме того, продукция Березовского комбикормового завода ПУ "Ольшевский" под усиленным контролем с 6 февраля - из-за выявления кокцидиостатиков в мясе птицы, продукция колбасного цеха ОАО "Александрийское" - с той же даты в связи в обнаружением в говядине бактерий рода Listeria monocytogenes.
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Санта БреморФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Экономика
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