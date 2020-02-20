Россия ввела усиленный контроль крабовых палочек "Санта Бремор"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой предприятием " Санта Бремор ", в связи в выявлением в его крабовых палочках фермента трансглутаминазы, следует из материалов ведомства.

Контроль пищевых продуктов на наличие микробной трансглутаминазы включен в мониторинг пищевой безопасности Россельхознадзора с 2020 года. Фермент отсутствует в списке разрешенных регламентом Таможенного союза безопасных пищевых добавок, сообщало ранее ведомство.

"В связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции ряда белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой предприятиями Республики Беларусь... СП "Санта Бремор" ООО – выявление трансглутаминазы в имитированной пищевой рыбной продукции (крабовые палочки) – 4 февраля 2020 года", - говорится в документе.

Ведомство также сообщает о вводе с 3 февраля режима усиленного лабораторного контроля в отношении продукции птицефабрики "Дружба" (причина - выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в мясе птицы), с 31 января и 5 февраля - в отношении продукции Ошмянского мясокомбината - из-за выявления в говядине бактерий рода Listeria monocytogenes и бактерий группы кишечной палочки.