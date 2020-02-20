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Клишас рассказал, когда решат вопрос о дате голосования по Конституции
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РИА Новости

Клишас рассказал, когда решат вопрос о дате голосования по Конституции

12:37 20.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вопрос о дате проведения общероссийского голосования по изменению конституции будет решен до второго чтения соответствующего законопроекта в Госдуме, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Андрей Клишас.
"Вопрос о дате голосования будет решен до второго чтения в Государственной Думе", - сказал Клишас журналистам после очередного заседания рабочей группы.
Президент РФ в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Андрей КлишасКонституция РФГосдума РФРоссияПолитика
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