ФНС назвала завершающийся очередной этап амнистии капиталов успешным

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России считает успешным завершающийся 29 февраля очередной этап амнистии капиталов в РФ, заявил журналистам глава службы Даниил Егоров.
"То, что мы видим, цифры - мне представляется достаточно успешными", - сказал он.
Егоров добавил, что нужно иметь в виду, что "это не была в чистом виде амнистия капиталов". Это было свободное добровольное декларирование, и оно шло вместе с реализацией норм о контролируемых иностранных компаниях, добавил глава ведомства.
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Отвечая на вопрос, будет ли продлеваться амнистия, он сказал: "Это находится в компетенции министерства финансов и правительства. Мы естественно садминистрируем любое решение, каким бы оно не было".
Институт амнистии капиталов был введен в 2015 году, он предусматривает добровольное декларирование своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках: в этом случае на декларанта распространяются гарантии освобождения от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности. Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, третий действует с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.