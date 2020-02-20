ФНС назвала завершающийся очередной этап амнистии капиталов успешным

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России считает успешным завершающийся 29 февраля очередной этап амнистии капиталов в РФ, заявил журналистам глава службы Федеральная налоговая служба России считает успешным завершающийся 29 февраля очередной этап амнистии капиталов в РФ, заявил журналистам глава службы Даниил Егоров.

"То, что мы видим, цифры - мне представляется достаточно успешными", - сказал он.

Егоров добавил, что нужно иметь в виду, что "это не была в чистом виде амнистия капиталов". Это было свободное добровольное декларирование, и оно шло вместе с реализацией норм о контролируемых иностранных компаниях, добавил глава ведомства.

Отвечая на вопрос, будет ли продлеваться амнистия, он сказал: "Это находится в компетенции министерства финансов и правительства. Мы естественно садминистрируем любое решение, каким бы оно не было".