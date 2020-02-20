Специалисты рассказали о росте популярности авиатранспорта в России

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Каждый пятый россиянин летал на самолете за последние два года, сообщает аналитический центр Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Специалисты опросили 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 52 регионах РФ. Выяснилось, что за последние два года с 12 до 18 процентов выросло число тех, кто пользовался услугами авиакомпаний. Чаще других летали жители Москвы и Санкт-Петербурга (29 процентов).

Опрошенные стали чаще пользоваться услугами иностранных перевозчиков: за два года число туристов, хотя бы раз купивших билеты на такой рейс, выросло с 29 до 40 процентов. Но большинство — 89 процентов — выбирают отечественные авиакомпании. Причем, за два года с 84 до 95 процентов увеличилось число пассажиров, которые довольны их сервисом по сравнению с зарубежными.