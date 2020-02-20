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Туризм
2020-02-20T12:51+0300
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Специалисты рассказали о росте популярности авиатранспорта в России
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РИА Новости

Специалисты рассказали о росте популярности авиатранспорта в России

12:51 20.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании "Аэрофлот" из Москвы в Каир
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании Аэрофлот из Москвы в Каир
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Каждый пятый россиянин летал на самолете за последние два года, сообщает аналитический центр Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Специалисты опросили 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 52 регионах РФ. Выяснилось, что за последние два года с 12 до 18 процентов выросло число тех, кто пользовался услугами авиакомпаний. Чаще других летали жители Москвы и Санкт-Петербурга (29 процентов).
Опрошенные стали чаще пользоваться услугами иностранных перевозчиков: за два года число туристов, хотя бы раз купивших билеты на такой рейс, выросло с 29 до 40 процентов. Но большинство — 89 процентов — выбирают отечественные авиакомпании. Причем, за два года с 84 до 95 процентов увеличилось число пассажиров, которые довольны их сервисом по сравнению с зарубежными.
Услугами онлайн-сервисов пользуются три четверти (77 процентов) опрошенных. При этом 57 процентов покупали билеты через интернет (или 11 процентов в пересчете на все население). Регистрируются на рейс онлайн 43 процента респондентов, а еще 29 процентов — пользовались приложениями авиакомпаний.
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