Специалисты рассказали о росте популярности авиатранспорта в России

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Каждый пятый россиянин летал на самолете за последние два года, сообщает аналитический центр Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Специалисты опросили 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 52 регионах РФ. Выяснилось, что за последние два года с 12 до 18 процентов выросло число тех, кто пользовался услугами авиакомпаний. Чаще других летали жители Москвы и Санкт-Петербурга (29 процентов).
Опрошенные стали чаще пользоваться услугами иностранных перевозчиков: за два года число туристов, хотя бы раз купивших билеты на такой рейс, выросло с 29 до 40 процентов. Но большинство — 89 процентов — выбирают отечественные авиакомпании. Причем, за два года с 84 до 95 процентов увеличилось число пассажиров, которые довольны их сервисом по сравнению с зарубежными.
Услугами онлайн-сервисов пользуются три четверти (77 процентов) опрошенных. При этом 57 процентов покупали билеты через интернет (или 11 процентов в пересчете на все население). Регистрируются на рейс онлайн 43 процента респондентов, а еще 29 процентов — пользовались приложениями авиакомпаний.