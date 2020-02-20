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В Китае число зараженных коронавирусом иностранцев выросло до 29
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РИА Новости

В Китае число зараженных коронавирусом иностранцев выросло до 29

12:33 20.02.2020 (обновлено: 12:38 20.02.2020)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных медицинских масках
Люди в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото
ПЕКИН, 20 фев – РИА Новости. Число случаев заражения иностранных граждан в Китае новым типом коронавируса достигло 29, 18 из них уже излечились и выписаны из больниц, россиян среди заболевших нет, сообщил на пресс-конференции в четверг заместитель ответственного секретаря Госсовета КНР Дин Сянъян.
МИД Китая на прошлой неделе сообщал, что число зараженных иностранцев составляет 27 человек, из которых восемь вылечились.
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"По имеющейся у меня информации, среди тех, кому на территории Китая подтвердили диагноз, российских граждан нет " - сказал Дин Сянъян.
Он также сообщил, что по состоянию на 18.00 (13.00 мск) 19 февраля, на территории Китая было зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом иностранных граждан, 18 из них выздоровели и выписаны из больниц, двое скончались, девять человек продолжают лечение.
Дин Сянъян подчеркнул, что китайская сторона уделяет большое внимание обеспечению безопасности жизни и здоровья иностранных граждан, находящихся в Китае, а также оперативно передает информацию о подтверждённых случаях заражения посольствам и консульствам всех соответствующих стран.
При этом и МИД КНР, и другие ведомства не сообщают гражданства тех, кто заразился.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв в провинции Хубэй в КНР выросло до 2 029, выздоровели 10 337 человек, заражены 62 031.
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