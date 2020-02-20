В Китае число зараженных коронавирусом иностранцев выросло до 29

ПЕКИН, 20 фев – РИА Новости. Число случаев заражения иностранных граждан в Число случаев заражения иностранных граждан в Китае новым типом коронавируса достигло 29, 18 из них уже излечились и выписаны из больниц, россиян среди заболевших нет, сообщил на пресс-конференции в четверг заместитель ответственного секретаря Госсовета КНР Дин Сянъян.

МИД Китая на прошлой неделе сообщал, что число зараженных иностранцев составляет 27 человек, из которых восемь вылечились.

"По имеющейся у меня информации, среди тех, кому на территории Китая подтвердили диагноз, российских граждан нет " - сказал Дин Сянъян.

Он также сообщил, что по состоянию на 18.00 (13.00 мск) 19 февраля, на территории Китая было зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом иностранных граждан, 18 из них выздоровели и выписаны из больниц, двое скончались, девять человек продолжают лечение.

Дин Сянъян подчеркнул, что китайская сторона уделяет большое внимание обеспечению безопасности жизни и здоровья иностранных граждан, находящихся в Китае, а также оперативно передает информацию о подтверждённых случаях заражения посольствам и консульствам всех соответствующих стран.

При этом и МИД КНР, и другие ведомства не сообщают гражданства тех, кто заразился.