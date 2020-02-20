Борьба с терроризмом остается в числе приоритетов ФСБ, заявил Путин

"Среди главных приоритетных задач ФСБ остается борьба с терроризмом. На прошлой неделе мы подробно говорили о достигнутых результатах на этом важнейшем направлении, о тенденции в этой сфере за последние 10 лет. Важно, что за отчетный период вам удалось сохранить эту позитивную динамику, позитивную тенденцию", - сказал Путин на коллегии ФСБ.