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Борьба с терроризмом остается в числе приоритетов ФСБ, заявил Путин
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РИА Новости

Борьба с терроризмом остается в числе приоритетов ФСБ, заявил Путин

12:30 20.02.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Борьба с терроризмом остаётся в числе приоритетов ФСБ, за отчетный период удалось сохранить позитивную тенденцию по этому направлению, заявил президент России Владимир Путин.
"Среди главных приоритетных задач ФСБ остается борьба с терроризмом. На прошлой неделе мы подробно говорили о достигнутых результатах на этом важнейшем направлении, о тенденции в этой сфере за последние 10 лет. Важно, что за отчетный период вам удалось сохранить эту позитивную динамику, позитивную тенденцию", - сказал Путин на коллегии ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин
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