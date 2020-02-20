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На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая
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РИА Новости

На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая

12:30 20.02.2020 (обновлено: 16:00 20.02.2020)
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© Фото : Нацполиция УкраиныЖители украинского поселка Новые Санжары, куда должны перевезти эвакуированных из Китая граждан, перекрыли дорогу межрегионального значения
Жители украинского поселка Новые Санжары, куда должны перевезти эвакуированных из Китая граждан, перекрыли дорогу межрегионального значения
© Фото : Нацполиция Украины
КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Жители украинского поселка Новые Санжары перекрыли дорогу перед приездом группы людей, эвакуированных из Китая, сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Полтавской области.
"При попытке полицейских разблокировать проезжую часть некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка", — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что установили более десяти наиболее агрессивных местных жителей и "разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий".
Данных о пострадавших у полиции нет.
Ранее пресс-служба МВД страны сообщила, что вывезенных из КНР разместят в санатории Нацгвардии "Новые Санжары", а все попытки помешать этому будут пресекаться.
Власти Украины из-за вспышки коронавируса эвакуировали из Китая 73 человека, среди которых как украинцы, так и иностранцы. На борт допустили людей без симптомов острой респираторной инфекции. Их поместят на карантин минимум на 14 дней.
В свою очередь, пресс-служба МВД Украины сообщила, что самолет приземлился в киевском аэропорту Борисполь на дозаправку, после чего должен продолжить путь.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoСамолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 20 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2118, выздоровели 16,1 тысячи пациентов.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 11:49
Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая
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Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаВОЗМВД УкраиныПолтавская областьКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Трэш какой-то, даже не верится 🤔
20 февраля, 12:59
EEElena Elena
129520500
Что-то тут не совсем всё подробно изложено. Ятак и не понял причины, почему люди перекрыли дорогу.
20 февраля, 13:23
DCDemeter Cronus
130054400
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