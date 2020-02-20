На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Жители украинского поселка Новые Санжары перекрыли дорогу перед приездом группы людей, эвакуированных из Китая, сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Полтавской области.
"При попытке полицейских разблокировать проезжую часть некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка", — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что установили более десяти наиболее агрессивных местных жителей и "разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий".
Данных о пострадавших у полиции нет.
Ранее пресс-служба МВД страны сообщила, что вывезенных из КНР разместят в санатории Нацгвардии "Новые Санжары", а все попытки помешать этому будут пресекаться.
Власти Украины из-за вспышки коронавируса эвакуировали из Китая 73 человека, среди которых как украинцы, так и иностранцы. На борт допустили людей без симптомов острой респираторной инфекции. Их поместят на карантин минимум на 14 дней.
В свою очередь, пресс-служба МВД Украины сообщила, что самолет приземлился в киевском аэропорту Борисполь на дозаправку, после чего должен продолжить путь.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoСамолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 20 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2118, выздоровели 16,1 тысячи пациентов.