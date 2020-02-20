На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая

Жители украинского поселка Новые Санжары, куда должны перевезти эвакуированных из Китая граждан, перекрыли дорогу межрегионального значения

© Фото : Нацполиция Украины Жители украинского поселка Новые Санжары, куда должны перевезти эвакуированных из Китая граждан, перекрыли дорогу межрегионального значения

"При попытке полицейских разблокировать проезжую часть некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что установили более десяти наиболее агрессивных местных жителей и "разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий".

Данных о пострадавших у полиции нет.

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Ранее пресс-служба МВД страны сообщила, что вывезенных из КНР разместят в санатории Нацгвардии "Новые Санжары", а все попытки помешать этому будут пресекаться.

Власти Украины из-за вспышки коронавируса эвакуировали из Китая 73 человека, среди которых как украинцы, так и иностранцы. На борт допустили людей без симптомов острой респираторной инфекции. Их поместят на карантин минимум на 14 дней.

В свою очередь, пресс-служба МВД Украины сообщила, что самолет приземлился в киевском аэропорту Борисполь на дозаправку, после чего должен продолжить путь.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь © REUTERS / Valentyn Ogirenko Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.