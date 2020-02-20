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Путин призвал внедрять автоматизированные системы паспортного контроля
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РИА Новости

Путин призвал внедрять автоматизированные системы паспортного контроля

12:29 20.02.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинПрохождение паспортного контроля
Прохождение паспортного контроля
© РИА Новости / Александр Гальперин
Прохождение паспортного контроля. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал активнее внедрять автоматизированные системы паспортного контроля, которые делают более удобным и необременительным пограничные формальности для законопослушных граждан и зарубежных гостей.
"Следует и дальше наращивать работу по обустройству и дооснащению пограничной инфраструктуры, активнее внедрять автоматизированные системы паспортного контроля, которые заметно повышают эффективность пограничных органов и при этом делают более удобным и необременительным пограничные формальности для законопослушных граждан и наших зарубежных гостей", - сказал Путин на коллегии ФСБ.
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Президент отметил, что "по итогам 2019 года протяженность участков границы с усовершенствованной инфраструктурой доведена почти до 70%, техническая оснащенность погранорганов возросла до 80%, а доля современных образцов вооружения увеличилась до более чем 63%".
"Безусловно, это хороший результат. Напомню, что в 2003 году данный показатель составлял всего 10%", - уточнил он.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинРоссияБезопасность
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