Путин призвал внедрять автоматизированные системы паспортного контроля

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал активнее внедрять автоматизированные системы паспортного контроля, которые делают более удобным и необременительным пограничные формальности для законопослушных граждан и зарубежных гостей.
"Следует и дальше наращивать работу по обустройству и дооснащению пограничной инфраструктуры, активнее внедрять автоматизированные системы паспортного контроля, которые заметно повышают эффективность пограничных органов и при этом делают более удобным и необременительным пограничные формальности для законопослушных граждан и наших зарубежных гостей", - сказал Путин на коллегии ФСБ.
Президент отметил, что "по итогам 2019 года протяженность участков границы с усовершенствованной инфраструктурой доведена почти до 70%, техническая оснащенность погранорганов возросла до 80%, а доля современных образцов вооружения увеличилась до более чем 63%".
"Безусловно, это хороший результат. Напомню, что в 2003 году данный показатель составлял всего 10%", - уточнил он.