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Путин обратил внимание на защиту компьютерных систем органов власти
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РИА Новости

Путин обратил внимание на защиту компьютерных систем органов власти

12:29 20.02.2020 (обновлено: 13:14 20.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии ФСБ РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии ФСБ РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии ФСБ РФ
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ призвал уделить особое внимание защите компьютерных систем органов государственной власти, банков, крупных компаний.
"Особое внимание следует уделить защите компьютерных систем органов власти, государственных электронных сервисов, операторов связи, банковских организаций и крупных наших компаний. Расширять возможности государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", - сказал Путин.
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