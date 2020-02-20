Путин обратил внимание на защиту компьютерных систем органов власти

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ призвал уделить особое внимание защите компьютерных систем органов государственной власти, банков, крупных компаний.
"Особое внимание следует уделить защите компьютерных систем органов власти, государственных электронных сервисов, операторов связи, банковских организаций и крупных наших компаний. Расширять возможности государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", - сказал Путин.
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