МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Одноклассники запустили анимированные обложки на музыкальной витрине. Они доступны в веб-версии. Интерактивная механика помогает артистам получать больше прослушиваний. Анимированный баннер собирает в два раза больше кликов пользователей. Он может вести как на отдельный трек, так и на сборник, альбом или страницу артиста.
Анимированные обложки будут использоваться для анонсов релизов артистов. Кроме этого, музыканты и лейблы могут предлагать ОК короткие видео, чтобы размещать их на витрине в качестве баннеров.
Чтобы не раздражать пользователей, ОК планируют размещать ограниченное число анимированных баннеров.
Одной из первых новые обложки попробовала Zivert.