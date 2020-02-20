МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Одноклассники запустили анимированные обложки на музыкальной витрине. Они доступны в веб-версии. Интерактивная механика помогает артистам получать больше прослушиваний. Анимированный баннер собирает в два раза больше кликов пользователей. Он может вести как на отдельный трек, так и на сборник, альбом или страницу артиста.