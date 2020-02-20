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Одноклассники запустили анимированные обложки на музыкальной витрине
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РИА Новости

Одноклассники запустили анимированные обложки на музыкальной витрине

12:28 20.02.2020
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© Пресс-служба ОК Анимированные обложки
Анимированные обложки
© Пресс-служба ОК
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Одноклассники запустили анимированные обложки на музыкальной витрине. Они доступны в веб-версии. Интерактивная механика помогает артистам получать больше прослушиваний. Анимированный баннер собирает в два раза больше кликов пользователей. Он может вести как на отдельный трек, так и на сборник, альбом или страницу артиста.
Анимированные обложки будут использоваться для анонсов релизов артистов. Кроме этого, музыканты и лейблы могут предлагать ОК короткие видео, чтобы размещать их на витрине в качестве баннеров.
Чтобы не раздражать пользователей, ОК планируют размещать ограниченное число анимированных баннеров.
Одной из первых новые обложки попробовала Zivert.
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