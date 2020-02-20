Путин призвал ФСБ наладить контроль за средствами для нацпроектов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал сотрудников ФСБ наладить жесткий контроль за средствами, выделяемыми на реализацию национальных проектов, не мешая при этом работе соответствующих госорганов и коммерческих структур.
"Мы концентрируем огромные ресурсы для достижения целей национального развития, и это должна быть работа, нацеленная на конечный результат. От вас тоже очень многое здесь зависит, нужно наладить жёсткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков, но при этом - хочу на это тоже обратить внимание - не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур", - заявил Путин на коллегии ФСБ в четверг.
12 февраля, 15:06Белоусов предложил создать информсистему для граждан по нацпроектам