Путин призвал ФСБ наладить контроль за средствами для нацпроектов

"Мы концентрируем огромные ресурсы для достижения целей национального развития, и это должна быть работа, нацеленная на конечный результат. От вас тоже очень многое здесь зависит, нужно наладить жёсткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков, но при этом - хочу на это тоже обратить внимание - не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур", - заявил Путин на коллегии ФСБ в четверг.