Ученые выяснили, что в большинстве случаев диабет лечат неправильно

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Исследование, проведенное американскими учеными-медиками, показало, что жесткий контроль уровня сахара в крови может быть не самой лучшей стратегией терапии диабета 2-го типа. Результаты Исследование, проведенное американскими учеными-медиками, показало, что жесткий контроль уровня сахара в крови может быть не самой лучшей стратегией терапии диабета 2-го типа. Результаты опубликованы в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.

Стандартная стратегия борьбы с диабетом 2-го типа заключается в том, что пациентам, у которых это заболевание выявлено впервые — как правило, это люди молодые или среднего возраста, — сначала назначают малые дозы пероральных препаратов, стараясь снизить уровень глюкозы в крови в основном при помощи диеты и физических упражнений. Затем, с возрастом, по мере развития болезни, дозу увеличивают или назначают инсулин. Контрольным показателем лечения обычно является уровень гликозилированного гемоглобина, обозначаемый как HbA1С или А1С, который в идеале не должен превышать семи процентов.

Тем не менее существует тонкая грань между достаточным количеством лечения, чтобы предотвратить осложнения, вызванные высоким уровнем сахара в крови, и слишком большим количеством лечения, которое может привести к опасно низкому уровню сахара — гипогликемии, представляющей реальную угрозу для жизни и здоровья пациентов.

Американские ученые во главе с Розалиной Маккой (Rozalina McCoy) из Клиники Майо в Рочестере (штат Миннесота) изучили данные 194 157 человек с диабетом 2-го типа из обширной базы данных о здоровье пациентов OptumLabs за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016-го.

Для каждого из пациентов авторы выяснили, какие лекарственные средства и в каких дозах назначались для снижения уровня сахара в крови, а также использовался ли инсулин или сульфонилмочевина. Они также изучили серийные показания уровня сахара в крови пациентов и уровни А1С. Результаты показали, что самые высокие уровни A1C — в среднем 7,7 процента, были среди людей в возрасте от 18 до 44 лет, а самые низкие — в среднем 6,9 процента — у пожилых людей старше 75 лет.

При анализе данных ученые также принимали во внимание наличие у пациентов сопутствующих заболеваний, которые могли повлиять на стратегию контроля уровня сахара в крови, такие как деменция, заболевания почек, рак и другие. Выяснилось, что у пациентов с незначительными или отсутствующими сопутствующими заболеваниями значение A1C составляло 7,4 процента по сравнению с семью процентами, наблюдаемыми у пациентов с другими заболеваниями.

Все это однозначно свидетельствует о более жестком контроле уровня сахара в крови у пациентов пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями. Но именно для этой группы больных чрезмерное лечение представляет намного большую опасность, чем риск недостаточного лечения. И наоборот, у молодых пациентов, у которых риск гипогликемии минимальный и отсутствуют осложняющие дополнительные заболевания, контроль уровня сахара был недостаточным.

"Пациенты, которые старше или имеют серьезные заболевания, имеют высокий риск развития гипогликемии, которая для них, вероятно, существенно более опасна, чем слегка повышенный уровень сахара в крови. В то же время интенсивное лечение, как правило, занимает многие годы, даже десятилетия. Поэтому многие пациенты, проходя интенсивное лечение, которое не приносит им реальной пользы, подвергаются риску гипогликемии", — приводятся в пресс-релизе клиники слова Розалины Маккой.

По мнению ученых, избыточное лечение диабета опасно для пожилых людей, а к молодым пациентам стоит смелее применять интенсивное лечение.

"К этим пациентам следует относиться более "агрессивно". Это означает, что мы не должны избегать использования инсулина или нескольких лекарств для снижения А1С. Мы должны обеспечить всех пациентов с диабетом высококачественной помощью и дать им возможность управлять своим заболеванием, чтобы предотвратить осложнения как сейчас, так и в будущем", — говорит Маккой.