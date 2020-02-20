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Россия обжалует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
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РИА Новости

Россия обжалует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

12:13 20.02.2020 (обновлено: 12:21 20.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКонстантин Чуйченко
Константин Чуйченко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия "однозначно" будет обжаловать решение Гаагского суда по ЮКОСу, заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.
Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года это решение отменял Окружной суд Гааги.
"Пока не комментируем, но однозначно будем обжаловать", - сказал Чуйченко журналистам.
Андрей Клишас
Вчера, 11:29
Клишас: решение суда в Гааге по ЮКОСу противоречит российским законам
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Решение Гаагского суда по делу ЮКОСаЮКОСМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Константин ЧуйченкоГаагаРоссияВ мире
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