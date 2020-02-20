Россия обжалует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия "однозначно" будет обжаловать решение Гаагского суда по ЮКОСу, заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.
Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года это решение отменял Окружной суд Гааги.
"Пока не комментируем, но однозначно будем обжаловать", - сказал Чуйченко журналистам.