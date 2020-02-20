Путин оценил ситуацию с преступлениями террористической направленности

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Число преступлений террористической направленности в РФ сокращается: в прошлом году их было четыре, еще 57 предотвращено, в том числе 34 теракта, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться: с девяти в 2018 году до четырех в 2019 году, при этом предотвращено 57 таких преступлений. В 2018 году 36 было, в том числе 34 теракта", - сказал Путин на коллегии ФСБ.
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.