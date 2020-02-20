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Иран сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом
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РИА Новости

Иран сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом

12:11 20.02.2020
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© REUTERS / China DailyСанитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
© REUTERS / China Daily
ТЕГЕРАН, 20 фев – РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Иране, сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.
"Подтверждено наличие у трех госпитализированных больных COVID-19 в Куме и Араке", - сообщил Джаханпур, как следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.
Он также отметил, что трое зараженных – иранцы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв в провинции Хубэй в КНР выросло до 2 029, выздоровели 10 337 человек, заражены 62 031.
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