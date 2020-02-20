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Мощность информационного оружия будет возрастать, заявил Путин
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РИА Новости

Мощность информационного оружия будет возрастать, заявил Путин

12:08 20.02.2020 (обновлено: 13:14 20.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия отмечает рост угроз в сфере информбезопасности, участились случаи масштабных и скоординированных кибератак, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все последние годы мы отмечаем рост угроз в сфере информационной безопасности. И на прошлогодней коллегии предметно говорили об участившихся случаях масштабных и скоординированных кибератак", - сказал он на заседании коллегии ФСБ.
Путин отметил, что сейчас в ряде стран уже созданы специальные центры для проведения таких акций, разрабатываются стратегии превентивного применения киберсредств.
"По мере бурного развития цифровых технологий мощность такого информационного оружия безусловно будет только нарастать. Нам нужно это не просто учитывать, а соответствующим образом с опережением строить свою работу по защите интересов России", - заявил президент.
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кибератакиВладимир ПутинБезопасность
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