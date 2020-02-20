Мощность информационного оружия будет возрастать, заявил Путин

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия отмечает рост угроз в сфере информбезопасности, участились случаи масштабных и скоординированных кибератак, заявил президент РФ Владимир Путин

"Все последние годы мы отмечаем рост угроз в сфере информационной безопасности. И на прошлогодней коллегии предметно говорили об участившихся случаях масштабных и скоординированных кибератак", - сказал он на заседании коллегии ФСБ.

Путин отметил, что сейчас в ряде стран уже созданы специальные центры для проведения таких акций, разрабатываются стратегии превентивного применения киберсредств.