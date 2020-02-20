Власти объяснили закрытие производства холодильников "Саратов"

САРАТОВ, 20 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
По его словам, причиной такого решения стало то, что сейчас производство холодильного оборудования нерентабельно для предприятия из-за высокой конкуренции на рынке.
"СЭПО-ЗЭМ является частным предприятием, и, как и в любом подобном случае, решение об оптимизации той или иной производственной линии принимается собственниками и акционерами. Зачастую такие шаги вызваны неэффективной работой менеджмента организации", — добавил Комаров.
Собеседник агентства отметил, что правительство области следит за ситуацией. Представители областного Минпромэнерго встречались с менеджментом завода, сейчас прорабатываются варианты нормализации его финансово-экономического положения.
Что касается сокращения штата на предприятии, то правительство области взяло это на особый контроль, рассказал Комаров. Пока что руководство завода не подавало уведомлений о высвобождении персонала, но если это случится, то на решение всех вопросов отводится три месяца. Областное правительство со своей стороны обещает сделать все возможное для трудоустройства сотрудников СЭПО-ЗЭМ.
СЭПО-ЗЭМ основано в 1939 году, занимается разработкой и производством авиационных двигателей. С 1951 года завод одним из первых в СССР начал выпускать бытовые холодильники. В 1992 году производство холодильников прекратилось, но в 1999-м возобновилось снова.
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