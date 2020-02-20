Власти объяснили закрытие производства холодильников "Саратов"

На одном из этапов производства холодильного оборудования в цеху компании "СЭПО-ЗЭМ" в Саратове

По его словам, причиной такого решения стало то, что сейчас производство холодильного оборудования нерентабельно для предприятия из-за высокой конкуренции на рынке.

"СЭПО-ЗЭМ является частным предприятием, и, как и в любом подобном случае, решение об оптимизации той или иной производственной линии принимается собственниками и акционерами. Зачастую такие шаги вызваны неэффективной работой менеджмента организации", — добавил Комаров.

Собеседник агентства отметил, что правительство области следит за ситуацией. Представители областного Минпромэнерго встречались с менеджментом завода, сейчас прорабатываются варианты нормализации его финансово-экономического положения.

Что касается сокращения штата на предприятии, то правительство области взяло это на особый контроль, рассказал Комаров. Пока что руководство завода не подавало уведомлений о высвобождении персонала, но если это случится, то на решение всех вопросов отводится три месяца. Областное правительство со своей стороны обещает сделать все возможное для трудоустройства сотрудников СЭПО-ЗЭМ.