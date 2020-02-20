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2020-02-20T16:40+0300
https://ria.ru/20200220/1565003250.html
Власти объяснили закрытие производства холодильников "Саратов"
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РИА Новости

Власти объяснили закрытие производства холодильников "Саратов"

12:01 20.02.2020 (обновлено: 16:40 20.02.2020)
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© Фото : ООО "СЭПО-ЗЭМ"На одном из этапов производства холодильного оборудования в цеху компании "СЭПО-ЗЭМ" в Саратове
На одном из этапов производства холодильного оборудования в цеху компании СЭПО-ЗЭМ в Саратове
© Фото : ООО "СЭПО-ЗЭМ"
САРАТОВ, 20 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
По его словам, причиной такого решения стало то, что сейчас производство холодильного оборудования нерентабельно для предприятия из-за высокой конкуренции на рынке.
"СЭПО-ЗЭМ является частным предприятием, и, как и в любом подобном случае, решение об оптимизации той или иной производственной линии принимается собственниками и акционерами. Зачастую такие шаги вызваны неэффективной работой менеджмента организации", — добавил Комаров.
Собеседник агентства отметил, что правительство области следит за ситуацией. Представители областного Минпромэнерго встречались с менеджментом завода, сейчас прорабатываются варианты нормализации его финансово-экономического положения.
Что касается сокращения штата на предприятии, то правительство области взяло это на особый контроль, рассказал Комаров. Пока что руководство завода не подавало уведомлений о высвобождении персонала, но если это случится, то на решение всех вопросов отводится три месяца. Областное правительство со своей стороны обещает сделать все возможное для трудоустройства сотрудников СЭПО-ЗЭМ.
СЭПО-ЗЭМ основано в 1939 году, занимается разработкой и производством авиационных двигателей. С 1951 года завод одним из первых в СССР начал выпускать бытовые холодильники. В 1992 году производство холодильников прекратилось, но в 1999-м возобновилось снова.
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Саратов (холодильник)Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ)СаратовВладимир КомаровЭкономика
Популярные комментарии
Увы, деградация страны продолжается. У меня работает еще старый, советский холодильник "Саратов".
20 февраля, 12:08
Владимир Ф. Быченков
152116120
Наоборот, работа менеджмента очень эффективна. Но только по обеспечению собственных доходов. Наплевательское отношение к сокращению рядовых работников заложено в наших законах рынка.
20 февраля, 12:26
НЧНиколай Черненко
1101121010
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