В Киеве усилят контроль из-за митингов в честь годовщины "евромайдана"

КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Правоохранители перешли на усиленный режим работы в Киеве в связи с акциями, связанными с годовщиной событий "евромайдана", сообщил в четверг начальник городского отделения Нацполиции Украины Андрей Крищенко.
По данным полиции, в Киевскую городскую государственую администрацию поступили несколько заявок о проведении в четверг массовых мероприятий в центре города.
"Правоохранители в усиленном режиме следят за правопорядком в центре Киева. Все сегодняшние акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За правопорядком в центре столицы будут следить работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники госслужбы по ЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога", - приводит слова Крищенко пресс-служба столичной полиции.
По его словам, к обеспечению правопорядка привлечено "достаточное количество личного состава", также "будут созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки".
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.