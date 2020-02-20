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В Киеве усилят контроль из-за митингов в честь годовщины "евромайдана"
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РИА Новости

В Киеве усилят контроль из-за митингов в честь годовщины "евромайдана"

12:01 20.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Правоохранители перешли на усиленный режим работы в Киеве в связи с акциями, связанными с годовщиной событий "евромайдана", сообщил в четверг начальник городского отделения Нацполиции Украины Андрей Крищенко.
По данным полиции, в Киевскую городскую государственую администрацию поступили несколько заявок о проведении в четверг массовых мероприятий в центре города.
"Правоохранители в усиленном режиме следят за правопорядком в центре Киева. Все сегодняшние акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За правопорядком в центре столицы будут следить работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники госслужбы по ЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога", - приводит слова Крищенко пресс-служба столичной полиции.
По его словам, к обеспечению правопорядка привлечено "достаточное количество личного состава", также "будут созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки".
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