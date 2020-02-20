В Киеве усилят контроль из-за митингов в честь годовщины "евромайдана"

КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Правоохранители перешли на усиленный режим работы в Правоохранители перешли на усиленный режим работы в Киеве в связи с акциями, связанными с годовщиной событий "евромайдана" , сообщил в четверг начальник городского отделения Нацполиции Украины Андрей Крищенко.

По данным полиции, в Киевскую городскую государственую администрацию поступили несколько заявок о проведении в четверг массовых мероприятий в центре города.

"Правоохранители в усиленном режиме следят за правопорядком в центре Киева. Все сегодняшние акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За правопорядком в центре столицы будут следить работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники госслужбы по ЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога", - приводит слова Крищенко пресс-служба столичной полиции.

По его словам, к обеспечению правопорядка привлечено "достаточное количество личного состава", также "будут созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки".