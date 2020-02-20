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Меркель отменила поездку в Галле из-за стрельбы в Ханау
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РИА Новости

Меркель отменила поездку в Галле из-за стрельбы в Ханау

12:00 20.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАнгела Меркель
Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель отменила поездку в немецкий Галле в связи со стрельбой в Ханау, ее постоянно информируют о ходе расследования, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер Меркель отменила свою поездку в (академию естествоиспытателей - ред.) "Леопольдина" в Галле из-за убийств в Ханау… Федеральный канцлер постоянно получает информацию о ходе расследования", - сообщил Зайберт в Twitter.
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В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Убийца действовал в одиночку. Позднее предполагаемый участник стрельбы был найден мертвым у себя дома, рядом было обнаружено еще одно тело.
Генеральная прокуратура ФРГ занялась расследованием стрельбы, позже сообщил таблоид Bild со ссылкой на представителя ведомства.
Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.
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