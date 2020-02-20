Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность при праздновании Дня Победы

Президент РФ Владимир Путин после окончания военного парада на Красной площади в Москве. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин после окончания военного парада на Красной площади в Москве

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить самый высокий уровень безопасности на международных мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, глава государства ждет от ведомства оперативной работы по пресечению всех призывов к агрессии и насилию.

"Любые проявления национализма и религиозной вражды должны быть пресечены. Необходимо работать с людьми разных поколений, в том числе - разумеется - и с молодежью; совместно с общественными объединениями, СМИ", - заявил Путин в четверг на коллегии ФСБ.

Он призвал формировать атмосферу отторжения радикализма в любых проявлениях.