Путин: активность зарубежных спецслужб в России не снижается

"Активность зарубежных спецслужб в нашей стране не снижается, ваша задача - действовать надежно, эффективно. Как и прежде, особое внимание уделять защите информации о новейших системах вооружений, техники, перспективных военных и промышленных технологиях, а также инновационных научных разработках, которые создают конкурентное преимущество для нашей страны", - сказал президент в ходе коллегии ФСБ.