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2020-02-20T12:48+0300
https://ria.ru/20200220/1565001914.html
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
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РИА Новости

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

11:50 20.02.2020 (обновлено: 12:48 20.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Об этом он заявил на заседании правительства, комментируя отчет Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
10 февраля, 10:01
Мишустин: недопустимо, когда в конце года в бюджете остаются средства
"Я напомню, это около 1,1 триллиона рублей, что недопустимо много", — сказал премьер.
Он добавил, что в этом году на государственные контракты выделено порядка 4,6 триллиона рублей, а потрачено пока что около десяти процентов, а по национальным проектам — примерно 12,2 процента. При этом с прошлого года переходящий остаток по нацпроектам составил 149 миллиардов рублей, еще 362 миллиарда перешли по госконтрактам по другим направлениям.

"Наша задача — своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания и, соответственно, реализацию национальных проектов. Но с такой тенденцией это будет сделать непросто", — считает премьер.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин представил доклад по исполнению федерального бюджета. Как следует из документа, сумма неисполненных расходов превзошла все ожидания и составила рекордные 1,122 триллиона рублей. Это самый низкий уровень исполнения расходов за 11 лет, притом что доходы бюджета продолжали расти и оказались на 200 с лишним миллиардов рублей выше прогноза.
Больше всего неисполненных бюджетных назначений пришлось на раздел "Национальная экономика" — 253,8 миллиарда рублей. Как пояснил Кудрин, это субсидии предприятиям, взносы в капиталы компаний, а также инвестирование в различные направления, в том числе в дорожное хозяйство.
На втором месте антирейтинга оказался раздел "Национальная оборона" — 236 миллиардов рублей, а на третьем "Общегосударственные расходы", в котором осталось 232,8 миллиарда рублей. Причем, как отметили в Счетной палате, средства по всем разделам расходовались крайне неравномерно: треть расходов пришлась на четвертый квартал и почти пятая часть — на декабрь.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Вчера, 00:32
Кудрин рассказал, когда найдут виновников плохого исполнения бюджета
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Михаил МишустинСчетная палата РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Миллиарды долларов будут потрачены из ФНБ на покупку акций сбербанка ,вот законным путем мохинации дележки денег между определенной группой людей. Конституцию изменяют под себя для определенной группы людей аллигархов и чиновников лоббирующие их интересы. Законы ,поправки,налоги,сборы и т. п. за последние годы приняты чтоб залезть в карманы простых граждан (одни поборы)Сколько детских садов,заводов,больниц и дорог можно построить и отремонтировать.! Гражданам помочь! А люди сейчас умирают от болезней из за нищеты не способности заплатить за свое лечение ,денег нет на лекарств ,не на лечение ,не на реабилитацию!!! Всей страной по всем федеральным каналам собирают на лечение людям!!! Такое ощущение ,что война давно уже ведется ,внутренняя ,против граждан РФ ,а этот внешний враг раскручивающийся в сми для отвлечения граждан от внутренних проблем!А наши правители живут припеваючи за счет народа!!
20 февраля, 13:18
vvladimir.andreevich76
65218014
Интересное у нас правительство! Когда спрашивают почему такие маленькие пенсии, отвечают нет денег в бюджете! А тут заявляют что триллионы не израсходованы! Так добавьте пенсионерам, а то подкинут несколько сотен и трубят на всю страну как заботятся о пенсионерах! Забывают только что пенсия на несколько сотен прибавилась, а цены взлетели на тысячи!
20 февраля, 13:26
Борис Исмаилов
6810214
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