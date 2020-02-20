Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.

Об этом он заявил на заседании правительства, комментируя отчет Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.

"Я напомню, это около 1,1 триллиона рублей, что недопустимо много", — сказал премьер.

Он добавил, что в этом году на государственные контракты выделено порядка 4,6 триллиона рублей, а потрачено пока что около десяти процентов, а по национальным проектам — примерно 12,2 процента. При этом с прошлого года переходящий остаток по нацпроектам составил 149 миллиардов рублей, еще 362 миллиарда перешли по госконтрактам по другим направлениям.

"Наша задача — своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания и, соответственно, реализацию национальных проектов. Но с такой тенденцией это будет сделать непросто", — считает премьер.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин представил доклад по исполнению федерального бюджета. Как следует из документа, сумма неисполненных расходов превзошла все ожидания и составила рекордные 1,122 триллиона рублей. Это самый низкий уровень исполнения расходов за 11 лет, притом что доходы бюджета продолжали расти и оказались на 200 с лишним миллиардов рублей выше прогноза.

Больше всего неисполненных бюджетных назначений пришлось на раздел "Национальная экономика" — 253,8 миллиарда рублей. Как пояснил Кудрин, это субсидии предприятиям, взносы в капиталы компаний, а также инвестирование в различные направления, в том числе в дорожное хозяйство.