В Германии пройдут мероприятия, посвященные Второй мировой

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Власти Германии проведут в 2020 году мероприятия, чтобы напомнить об исторических фактах Второй мировой войны, заявил председатель правления Германо-российского форума, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек.
"Сейчас обсуждаются вещи, которые раньше было трудно представить. Мы заявляем о том, что 8 мая - это день освобождения, но не все придерживаются этой точки зрения. И в этом году мы проведем целый ряд мероприятий для того, чтобы снова подчеркнуть исторические факты, осветить их, чтобы факты оставались фактами и не политизировались", - заявил он на встрече с первым зампредом Госдумы РФ Александром Жуковым.
Политик рассказал, что самыми важными историческими датами для ФРГ в этом году станут 75-летие освобождения Германии от нацизма и 30-летие объединения. Платцек был выбран председателем комиссии, созданной правительством для организации памятных мероприятий. Политик отметил, что не все были довольны его назначением, так как в его лице комиссию возглавил убежденный сторонник России.