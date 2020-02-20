В Германии пройдут мероприятия, посвященные Второй мировой

"Сейчас обсуждаются вещи, которые раньше было трудно представить. Мы заявляем о том, что 8 мая - это день освобождения, но не все придерживаются этой точки зрения. И в этом году мы проведем целый ряд мероприятий для того, чтобы снова подчеркнуть исторические факты, осветить их, чтобы факты оставались фактами и не политизировались", - заявил он на встрече с первым зампредом Госдумы РФ Александром Жуковым.