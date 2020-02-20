ЦИК назвал возможным открыть допучастки для голосования по Конституции

"Я хотел сказать, что могут возникнуть вопросы, которые мы тоже сейчас обсуждаем, избирательная комиссия, об открытии дополнительных участков. Мы считаем, что огромное количество людей в день голосования находятся на рабочих местах. И там, где количество этих людей заметно, допустим 200, или 300, или 400 человек, мы считаем, что допустимо образование дополнительных участков, работающих на тех же принципах, что работают основные участки", - сказал Булаев на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию.