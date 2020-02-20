ЦИК назвал возможным открыть допучастки для голосования по Конституции

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ЦИК считает допустимым для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ открыть дополнительные избирательные участки там, где большое количество людей в этот день будет находиться на рабочих местах, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Я хотел сказать, что могут возникнуть вопросы, которые мы тоже сейчас обсуждаем, избирательная комиссия, об открытии дополнительных участков. Мы считаем, что огромное количество людей в день голосования находятся на рабочих местах. И там, где количество этих людей заметно, допустим 200, или 300, или 400 человек, мы считаем, что допустимо образование дополнительных участков, работающих на тех же принципах, что работают основные участки", - сказал Булаев на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию.
Он добавил, что записаться для голосования на таких участках можно будет только с помощью "Мобильного избирателя", это позволит исключить факты двойного голосования, поскольку в таком случае человек автоматически будет исключен из списка избирателей по месту прописки.
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Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на дополнительном заседании 27 февраля планирует обсудить процедуру общероссийского голосования по проекту о поправке в конституцию, заявил ранее глава комитета Павел Крашенинников. Он также не исключил, что на заседании 27 февраля может быть названа и дата проведения голосования, однако на данный момент окончательного решения по тому, когда состоится голосование, пока нет.