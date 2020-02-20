В Минтруде рассказали о проекте по электронному родовому сертификату

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минздрав, Минтруд и ФСС запускают пилотный проект по выдаче электронного родового сертификата в 2020 году в восьми регионах РФ, сообщила пресс-служба Минздрав, Минтруд и ФСС запускают пилотный проект по выдаче электронного родового сертификата в 2020 году в восьми регионах РФ, сообщила пресс-служба Минтруда

"В 2020 году "родовый сертификат" станет электронным. Минздрав России, Минтруд России и Фонд социального страхования в 2020 году запустят новый пилотный проект – Электронный родовый сертификат", - говорится в сообщении Минтруда.

Отмечается, что в настоящее время по родовому сертификату Фонд социального страхования оплачивает медицинские услуги, предоставленные будущим мамам женскими консультациями в период беременности; родильными домами и перинатальными центрами в период родов и послеродовый период; а также детскими поликлиниками в период наблюдения новорожденного в первый год жизни.

При этом женщина должна предоставлять родовый сертификат в бумажном виде в разные медучреждения. По новым правилам родовый сертификат будет переведен в электронную форму, что позволит полностью исключить участие женщины из процесса передачи информации.

"В ходе информационного обмена женская консультация сообщит необходимые сведения в ФСС о постановке на учет и наблюдении будущей мамы, в свою очередь роддом уведомит ФСС о том, что состоялись роды, а детская поликлиника проинформирует о постановке ребенка на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев", - уточняется в сообщении.

В соответствии с информацией, поступившей через межведомственное взаимодействие в Единую информационную систему ФСС, Фонд оплатит медорганизациям услуги, оказанные женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка в течение первого года жизни.

"Женщина просто будет приходить в медицинские организации за получением необходимых ей и ее ребенку услуг, ей больше не придется заботиться о бюрократических формальностях. Это очередной шаг к тому, чтобы цифра облегчила жизнь простого человека", – заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова которого проводит пресс-служба Минтруда.