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В Минтруде рассказали о проекте по электронному родовому сертификату
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РИА Новости

В Минтруде рассказали о проекте по электронному родовому сертификату

11:47 20.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина заходит в здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Женщина заходит в здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Женщина заходит в здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минздрав, Минтруд и ФСС запускают пилотный проект по выдаче электронного родового сертификата в 2020 году в восьми регионах РФ, сообщила пресс-служба Минтруда.
"В 2020 году "родовый сертификат" станет электронным. Минздрав России, Минтруд России и Фонд социального страхования в 2020 году запустят новый пилотный проект – Электронный родовый сертификат", - говорится в сообщении Минтруда.
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Отмечается, что в настоящее время по родовому сертификату Фонд социального страхования оплачивает медицинские услуги, предоставленные будущим мамам женскими консультациями в период беременности; родильными домами и перинатальными центрами в период родов и послеродовый период; а также детскими поликлиниками в период наблюдения новорожденного в первый год жизни.
При этом женщина должна предоставлять родовый сертификат в бумажном виде в разные медучреждения. По новым правилам родовый сертификат будет переведен в электронную форму, что позволит полностью исключить участие женщины из процесса передачи информации.
"В ходе информационного обмена женская консультация сообщит необходимые сведения в ФСС о постановке на учет и наблюдении будущей мамы, в свою очередь роддом уведомит ФСС о том, что состоялись роды, а детская поликлиника проинформирует о постановке ребенка на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев", - уточняется в сообщении.
В соответствии с информацией, поступившей через межведомственное взаимодействие в Единую информационную систему ФСС, Фонд оплатит медорганизациям услуги, оказанные женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка в течение первого года жизни.
"Женщина просто будет приходить в медицинские организации за получением необходимых ей и ее ребенку услуг, ей больше не придется заботиться о бюрократических формальностях. Это очередной шаг к тому, чтобы цифра облегчила жизнь простого человека", – заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова которого проводит пресс-служба Минтруда.
По словам главы Минтруда Антона Котякова, пилотный проект будет проведен в 2020 году в восьми регионах: Астраханской, Белгородской, Калининградской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе. В дальнейшем проект будет распространен на все субъекты.
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияОбщество
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