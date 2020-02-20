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Генпрокуратура Германии занялась расследованием стрельбы в Ханау
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РИА Новости

Генпрокуратура Германии занялась расследованием стрельбы в Ханау

11:41 20.02.2020
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© REUTERS / Kai PfaffenbachНа месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
На месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура ФРГ занялась расследованием стрельбы в немецком городе Ханау, жертвами которой стали девять человек, сообщает таблоид Bild со ссылкой на представителя ведомства.
В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Убийца действовал в одиночку. Позднее предполагаемый участник стрельбы был найден мертвым у себя дома, рядом было обнаружено еще одно тело.
По данным Bild, генпрокуратура ФРГ "взяла на себя расследование (инцидента - ред.) из-за особой важности дела".
Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне - финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.
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ХанауСтрельба в кальянных в ГерманииГенпрокуратура ФРГГерманияВ мире
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