В ПФР рассказали, когда работодатель может спросить бумажную трудовую

"Если сотрудник у вас приходит новенький, вы имеете право у него спросить бумажную трудовую книжку - то, что у него отражено за период до 2020 года, и/или сведения о трудовой деятельности, то есть два документа", - сказала она на конференции "Трудовое законодательство и цифровизация: новые вызовы и перспективы", подчеркнув, что трудовая и сведения о трудовой деятельности равнозначны.