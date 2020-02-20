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В ПФР рассказали, когда работодатель может спросить бумажную трудовую
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РИА Новости

В ПФР рассказали, когда работодатель может спросить бумажную трудовую

11:40 20.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Работа отдела кадров. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Работодатели смогут просить бумажную трудовую у работников при трудоустройстве для расчета стажа и возможных надбавок наравне со сведениями о трудовой деятельности, рассказала Начальник департамента организации персонифицированного учёта пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Наталья Белянцева.
"Если сотрудник у вас приходит новенький, вы имеете право у него спросить бумажную трудовую книжку - то, что у него отражено за период до 2020 года, и/или сведения о трудовой деятельности, то есть два документа", - сказала она на конференции "Трудовое законодательство и цифровизация: новые вызовы и перспективы", подчеркнув, что трудовая и сведения о трудовой деятельности равнозначны.
Белянцева отметила, что это нужно, чтобы посчитать стаж и надбавки.
С 1 января вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек в РФ. Согласно ему, до 1 июля 2020 года все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление работнику нужно будет написать с 1 июля до 31 декабря.
Работа отдела кадров
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