В Москве стартовал 5-й этап образовательного проекта "Открой#Моспром"

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Пятый этап образовательного проекта "Открой#Моспром" стартовал в четверг на столичном предприятии аэрокосмической отрасли "ВНИИЭМ", сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), который является организатором проекта.

Для желающих увидеть производство изнутри свои двери открыли 29 московских промышленных площадок: 23 предприятия и шесть музеев. Кроме полюбившихся горожанам экскурсий, их ждут интерактивные мастер-классы и интеллектуальная игра "КВИЗ. Промышленный мегаполис".

"Проект "Открой#Моспром" набирает популярность. Важной его частью считаю работу с будущими специалистами московской промышленности – студентами инженерных вузов. На этот раз специальные экскурсионные программы организованы для 450 учащихся более 15 профильных образовательных учреждений Москвы", - отметил, открывая мероприятие, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В февральском этапе "Открой#Моспром"-2020 принимают участие студенты Московского политехнического университета, РТУ МИРЭА, МАИ, РГУ имени А.Н. Косыгина, МГТУ имени Н.Э. Баумана, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, РХТУ имени Д.И. Менделеева, НИУ "МИЭТ" и многих других.

"В столице сегодня работают сотни высокоэффективных предприятий, которые являются лидерами в своих отраслях. О них важно и нужно рассказывать жителям нашего города, но большинство не проводит экскурсии по производству для желающих. Проект "Открой#Моспром" как раз дает возможность ознакомиться с работой таких "закрытых" заводов. Это важно, в первую очередь, для студентов, которые в скором времени должны определяться с выбором будущего места работы. Мы показываем, что в московской промышленности используются самые современные технологии и передовое оборудование, работа в этой сфере престижна и высоко оплачивается", - приводит пресс-служба слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.

Первая экскурсия нового сезона была организована для студентов 4-го курса МГТУ имени Н.Э. Баумана, они осмотрели производственные цеха предприятия "ВНИИЭМ", где было разработано электротехническое оборудование первой баллистической ракеты Р-7, первого в мире искусственного спутника Земли и первого пилотируемого космического корабля "Восток", отмечается в сообщении.