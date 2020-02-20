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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-02-20T11:39+0300
https://ria.ru/20200220/1565000299.html
В Москве стартовал 5-й этап образовательного проекта "Открой#Моспром"
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564186216_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_17531aae3c64a79d15b46b520fb526e2.jpg
РИА Новости

В Москве стартовал 5-й этап образовательного проекта "Открой#Моспром"

11:39 20.02.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Пятый этап образовательного проекта "Открой#Моспром" стартовал в четверг на столичном предприятии аэрокосмической отрасли "ВНИИЭМ", сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), который является организатором проекта.
Для желающих увидеть производство изнутри свои двери открыли 29 московских промышленных площадок: 23 предприятия и шесть музеев. Кроме полюбившихся горожанам экскурсий, их ждут интерактивные мастер-классы и интеллектуальная игра "КВИЗ. Промышленный мегаполис".
"Проект "Открой#Моспром" набирает популярность. Важной его частью считаю работу с будущими специалистами московской промышленности – студентами инженерных вузов. На этот раз специальные экскурсионные программы организованы для 450 учащихся более 15 профильных образовательных учреждений Москвы", - отметил, открывая мероприятие, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В февральском этапе "Открой#Моспром"-2020 принимают участие студенты Московского политехнического университета, РТУ МИРЭА, МАИ, РГУ имени А.Н. Косыгина, МГТУ имени Н.Э. Баумана, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, РХТУ имени Д.И. Менделеева, НИУ "МИЭТ" и многих других.
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13 февраля, 12:23Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве стартует новый этап проекта "Открой#Моспром"-2020
"В столице сегодня работают сотни высокоэффективных предприятий, которые являются лидерами в своих отраслях. О них важно и нужно рассказывать жителям нашего города, но большинство не проводит экскурсии по производству для желающих. Проект "Открой#Моспром" как раз дает возможность ознакомиться с работой таких "закрытых" заводов. Это важно, в первую очередь, для студентов, которые в скором времени должны определяться с выбором будущего места работы. Мы показываем, что в московской промышленности используются самые современные технологии и передовое оборудование, работа в этой сфере престижна и высоко оплачивается", - приводит пресс-служба слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.
Первая экскурсия нового сезона была организована для студентов 4-го курса МГТУ имени Н.Э. Баумана, они осмотрели производственные цеха предприятия "ВНИИЭМ", где было разработано электротехническое оборудование первой баллистической ракеты Р-7, первого в мире искусственного спутника Земли и первого пилотируемого космического корабля "Восток", отмечается в сообщении.
Городской проект "Открой#Моспром" стартовал в 2018 году. В рамках проекта проводятся экскурсии на столичные предприятия, а также интерактивные мастер-классы, акции, лекции, интеллектуальные игры и многое другое. В 2019 году в рамках пяти сезонов проекта состоялось 340 экскурсий на предприятия столицы, напомнили в пресс-службе.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМосква
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