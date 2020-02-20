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Зеленский рассказал об условиях карантина для эвакуированных из Китая
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РИА Новости

Зеленский рассказал об условиях карантина для эвакуированных из Китая

11:37 20.02.2020 (обновлено: 15:41 20.02.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что все эвакуированные из Китая украинцы в удовлетворительном состоянии, бактериологической угрозы нет, а власти предприняли беспрецедентные меры для обеспечения безопасности.
Самолет с эвакуированными из Китая из-за вспышки коронавируса украинцами и иностранцами приземлился в четверг в Киеве на дозаправку, после чего вылетит в Харьков. Оттуда эвакуированных отправят в медицинский центр в Полтавской области.
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"Меры безопасности беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус на Украину не попадет", - написал Зеленский на своем канале в Telegram.
Он уточнил, что несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. "Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней", - добавил Зеленский.
По его словам, эвакуированные граждане будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах в Полтавской области. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. "То есть бактериологической опасности нет", - заверил Зеленский.
При этом он подчеркнул, что в течение двух недель медцентр будет под усиленной охраной.
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