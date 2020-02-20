Зеленский рассказал об условиях карантина для эвакуированных из Китая

КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что все эвакуированные из Китая украинцы в удовлетворительном состоянии, бактериологической угрозы нет, а власти предприняли беспрецедентные меры для обеспечения безопасности.

Самолет с эвакуированными из Китая из-за вспышки коронавируса украинцами и иностранцами приземлился в четверг в Киеве на дозаправку, после чего вылетит в Харьков. Оттуда эвакуированных отправят в медицинский центр в Полтавской области.

"Меры безопасности беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус на Украину не попадет", - написал Зеленский на своем канале в Telegram.

Он уточнил, что несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. "Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней", - добавил Зеленский.

По его словам, эвакуированные граждане будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах в Полтавской области. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. "То есть бактериологической опасности нет", - заверил Зеленский.