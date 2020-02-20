Интерпол отказался помогать России в деле экс-министра обороны Украины

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Генпрокуратура Генпрокуратура Украины отказалась передавать России материалы по делу экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко , которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, отказ пришел и из Интерпола

Соответствующие документы защита огласила в четверг во Втором западном окружном военном суде.

"Оглашается ответ Генпрокуратуры Украины на запрос Генпрокуратуре РФ об оказании правовой помощи, согласно которому в предоставлении каких-либо материалов отказано", - сообщил адвокат подсудимого Дмитрий Динзе.

Он также огласил ответы Интерпола, в которых сказано, что организации запрещено вмешиваться в политику. В письмах сказано, что Интерпол не занимает никакой позиции по данному уголовному делу, а вмешательство в него "может поставить под сомнение нейтралитет организации".

"По каналам [Интерпола] не может быть никакой коммуникации по данному вопросу", - отметили в международной полиции.

Украинскому политику вменяются два высказывания, сделанные в 2014 и 2017 годах, оба в телеэфирах. В одном он высказал мысль, что россияне должны нести потери, как и украинцы в Донбассе , и призвал "пускать под откос" российские поезда с боевой техникой, во втором - взрывать машины.

Сам Гриценко виновным себя не считает: как заявил его адвокат Дмитрия Динзе, политик в своем мнении "придерживался законодательства Украины и военной доктрины своего государства".