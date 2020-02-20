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Интерпол отказался помогать России в деле экс-министра обороны Украины
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РИА Новости

Интерпол отказался помогать России в деле экс-министра обороны Украины

11:37 20.02.2020 (обновлено: 11:41 20.02.2020)
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© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
© AP Photo / Laurent Cipriani
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Генпрокуратура Украины отказалась передавать России материалы по делу экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, отказ пришел и из Интерпола.
Соответствующие документы защита огласила в четверг во Втором западном окружном военном суде.
"Оглашается ответ Генпрокуратуры Украины на запрос Генпрокуратуре РФ об оказании правовой помощи, согласно которому в предоставлении каких-либо материалов отказано", - сообщил адвокат подсудимого Дмитрий Динзе.
Он также огласил ответы Интерпола, в которых сказано, что организации запрещено вмешиваться в политику. В письмах сказано, что Интерпол не занимает никакой позиции по данному уголовному делу, а вмешательство в него "может поставить под сомнение нейтралитет организации".
Анатолий Гриценко
12 апреля 2019, 17:58
Гриценко отреагировал на решение России объявить его в международный розыск
"По каналам [Интерпола] не может быть никакой коммуникации по данному вопросу", - отметили в международной полиции.
Украинскому политику вменяются два высказывания, сделанные в 2014 и 2017 годах, оба в телеэфирах. В одном он высказал мысль, что россияне должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и призвал "пускать под откос" российские поезда с боевой техникой, во втором - взрывать машины.
Сам Гриценко виновным себя не считает: как заявил его адвокат Дмитрия Динзе, политик в своем мнении "придерживался законодательства Украины и военной доктрины своего государства".
Гриценко в России грозит до семи лет колонии, но процесс проходит заочно: экстрадировать его с Украины не позволяют законы этой страны и международное право.
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ДонбассАнатолий ГриценкоРоссияИнтерполУкраина
Популярные комментарии
Так все практически международные организации в руках США или их приспешников!
20 февраля, 11:38
Von Stirliz
2010200
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