Интерпол отказался помогать России в деле экс-министра обороны Украины

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Генпрокуратура Украины отказалась передавать России материалы по делу экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, отказ пришел и из Интерпола.
Соответствующие документы защита огласила в четверг во Втором западном окружном военном суде.
"Оглашается ответ Генпрокуратуры Украины на запрос Генпрокуратуре РФ об оказании правовой помощи, согласно которому в предоставлении каких-либо материалов отказано", - сообщил адвокат подсудимого Дмитрий Динзе.
Он также огласил ответы Интерпола, в которых сказано, что организации запрещено вмешиваться в политику. В письмах сказано, что Интерпол не занимает никакой позиции по данному уголовному делу, а вмешательство в него "может поставить под сомнение нейтралитет организации".
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"По каналам [Интерпола] не может быть никакой коммуникации по данному вопросу", - отметили в международной полиции.
Украинскому политику вменяются два высказывания, сделанные в 2014 и 2017 годах, оба в телеэфирах. В одном он высказал мысль, что россияне должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и призвал "пускать под откос" российские поезда с боевой техникой, во втором - взрывать машины.
Сам Гриценко виновным себя не считает: как заявил его адвокат Дмитрия Динзе, политик в своем мнении "придерживался законодательства Украины и военной доктрины своего государства".
Гриценко в России грозит до семи лет колонии, но процесс проходит заочно: экстрадировать его с Украины не позволяют законы этой страны и международное право.