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В Костроме три человека пострадали в ДТП с маршруткой
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РИА Новости

В Костроме три человека пострадали в ДТП с маршруткой

11:33 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 20 фев – РИА Новости. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом в Костроме, в результате чего пострадали три человека, сообщил в четверг РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
Авария произошла около 8.00 мск на улице Советская.
"Женщина-водитель автомобиля "Лада-Гранта", по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автобусом ПАЗ 57-го маршрута, двигавшегося в сторону центра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП пострадали водитель автобуса, пассажирка автобуса, 1976 года рождения, и водитель легкового автомобиля.
"Все пострадавшие доставлены в медучреждение. Пассажирка автобуса госпитализирована", - добавил представитель управления ГИБДД.
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КостромаПроисшествия
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