Летчики Северного флота провели учения в Баренцевом море

Самолет МиГ-31 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области. Архивное фото

Самолет МиГ-31 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Девять экипажей противолодочных самолетов Ил-38 Девять экипажей противолодочных самолетов Ил-38 Северного флота потренировались искать подводные лодки "противника" в акватории Баренцева моря , сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота.

"В полётах приняли участие девять экипажей противолодочных самолетов Ил-38. Они отработали навыки техники пилотирования на различных высотах над сушей и над морем, в том числе с имитацией поиска подводных лодок условного противника в ближней морской зоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты проходили над Кольским полуостровом и Баренцевым морем. Также молодых пилотов учили навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.