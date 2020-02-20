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Летчики Северного флота провели учения в Баренцевом море
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РИА Новости

Летчики Северного флота провели учения в Баренцевом море

11:33 20.02.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-31 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области
Самолет МиГ-31 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Самолет МиГ-31 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Девять экипажей противолодочных самолетов Ил-38 Северного флота потренировались искать подводные лодки "противника" в акватории Баренцева моря, сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота.
"В полётах приняли участие девять экипажей противолодочных самолетов Ил-38. Они отработали навыки техники пилотирования на различных высотах над сушей и над морем, в том числе с имитацией поиска подводных лодок условного противника в ближней морской зоне", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что полеты проходили над Кольским полуостровом и Баренцевым морем. Также молодых пилотов учили навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.
Полёты выполнялись как в дневное, так и ночное время с аэродрома главной базы Северного флота – Североморск-1. В общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 50 часов.
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