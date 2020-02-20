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Комитет Госдумы получил 262 предложения о поправках в Конституцию
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РИА Новости

Комитет Госдумы получил 262 предложения о поправках в Конституцию

11:31 20.02.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили 262 официально оформленных предложений о поправках к конституции, сообщил глава комитета, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Павел Крашенинников.
"Всего на данный момент, на данную минуту, поступили 262 поправки официальные к нам в комитет", - сказал Крашенинников на заседании рабочей группы в четверг.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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